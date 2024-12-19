清水模大師作品身價高！　勤美商圈「咬一口的建築」月開60萬招租

記者陳筱惠／台中報導

在台中市勤美商圈，公益路、英才路口出現一座清水模外觀，一樓圓弧門口，頂樓外觀也出現呼應的內凹圓角，就像是被咬了一口的建築，經查該建物為「台灣清水混凝土第一人」的毛森江作品，信義房屋專家表示，該建物2024年完工，租金雖略高行情，但獨特性具備地標地位。

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▲在台中市勤美商圈，公益路、英才路口出現一座清水模外觀，就像是被咬了一口的建築。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該建物由九毛聯合建築工場設計，4層樓高的建築以其獨特的清水混凝土外觀和創新的空間設計，蓋了5年於2024年初完工，更獲得2024年倫敦設計獎，堪稱大師級藝術作品。

▲近期該物件出現在網路平台，以月租60萬元招租，以面積131坪來計算，每坪租金落在1450元左右。（圖／記者陳筱惠攝）

不過令人意外的是，過去業界猜測這樣特殊建物，應由屋主自用，但近期該物件出現在網路平台，以月租60萬元招租，權狀面積約150坪、實際使用面積約131坪來計算，每坪租金落在1450元左右。

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「該建物有國際設計獎加持，又位於勤美、公益商圈，對面就是草悟廣場，最近商圈整體氛圍相當好，滿有機會找到租客。」

▲▼目前「勤美之森」、「忠泰老佛爺」進入交屋階段，且各自都帶進不同商業機能，帶動勤美草悟道沿線升溫。（圖／記者陳筱惠攝）



曾志凱說：「不過該物件仍有部分抗性，租客必須要租整棟，符合餐飲業或企業需求，但該室內空間偏向商業辦公室，以餐飲業的角度來看不太符合坪效設計，雖然單價符合行情，但月租60萬元在區域裡總價略高行情，比較挑人租。」

實際上，勤美周邊受惠勤美洲際酒店開幕，帶起另一波房市動能，目前「勤美之森」、「忠泰老佛爺」進入交屋階段，且各自都帶進不同商業機能，勤美集團發言人陳鴻毅在法說會上也表示，明年將鎖定年輕族群、中等坪數，推出勤美台中二期百億預售案「勤美之真」。

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