ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行暫收手　房仲保守：2025仍是冰河期

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲業者認為，2025年對相關產業人員而言，恐怕仍是多年一遇的冰河時期。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

央行未祭出第八波打房，符合市場預期。房仲業者表示，雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但已顯著冷淡的房市短期仍難以指望交易量明顯回升，2025年對相關產業人員而言，恐怕仍是多年一遇的冰河時期。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

央行2024年最後一次理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，靜觀其變的決策，符合各界預期，也讓歲末年終的房市能稍微喘一口氣。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」，第七波結果頗為滿意，且信用管制措施也無破洞，令投機市場難以發現破口。

不過，徐佳馨說：「雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但打炒房的政策調性不變，以此方向來看，已顯著冷淡的房地產市場短期仍難以指望交易量明顯回升，2025年對相關產業人員而言，恐怕是多年一遇的冰河時期。」

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示：「房貸承作量放緩，且明年初為企業發放年終獎金旺季，短期內民眾的儲蓄金額可望提高，一來一往下，明年Q1房貸排隊現象可望較今年底略為紓解，但春節後，新建案交屋申貸需求再度增加，放款水位也將相對緊繃，屆時觀望氣氛可能會更濃厚。」

周鶴鳴認為，在通膨心理高的情況下，房市仍有抗通膨買盤持續佈局，「因此在打炒房與通膨的拉扯下，買賣雙方的磨合期長，房市整體買氣雖下滑，價格仍有其僵固性，預估市場發展將呈現拉鋸局面。」

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲央行在房市控管上沒有第八波，但央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌。（示意圖／記者周宸亘攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行在房市控管上沒有第八波，但央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌，會加強辦理金融機構專案金檢，包括是否利用周轉金規避或違反規定，如利用周轉金變相給予寬限期、利用周轉金讓貸款成數上限增加，「央行對於資金控管的BUG抓得相當精準。」

曾敬德認為：「央行未再繼續出手加重管制，房市也可鬆一口氣，但整體房貸趨緊縮的狀況並未改變，房市後續表現可能要觀察329檔期是否回溫。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整

關鍵字：央行打房第八波交易量房仲住商信義台灣房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

男網友購買雙人床「分期5年」宣布轉售　網友驚呆

馬來西亞一名男網友透過社群媒體臉書轉售雙人床，但隨即引來部分網友的注意，因為原po為了買一張雙人床，分期5年。他也稱，平時都有在清潔保養，這張雙人床相當乾淨，有意願的買家可以先來看過，覺得滿意才購買。

35分鐘前

每坪236萬！台中公告土地現值　新光三越蟬聯地王

台中市地價及標準地價評議委員會17日表示，全市公告土地現值平均上漲3.69%，各行政區中，除部分新興開發區如北屯區、南區及南屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間，其中新光三越百貨公司再度蟬聯地王，每坪約236萬元。

1小時前

央行暫收手　房仲保守：2025仍是冰河期

央行未祭出第八波打房，符合市場預期。房仲業者表示，雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但已顯著冷淡的房市短期仍難以指望交易量明顯回升，2025年對相關產業人員而言，恐怕仍是多年一遇的冰河時期。

1小時前

第八波信用管制先暫緩　章定煊提1數據指：市場不能放鬆

央行19日舉辦第四季理監事會，是否祭出第八波信用管制備受外界關注，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第八波房市信用管制，學者表示，原則上跟外界預期相符，但是市場關心與期待的是，第七波何時會鬆綁？

2小時前

央行不打第八波　建商鬆口氣：房市前景Q2後才會明朗

央行未再祭出第八波打房，符合市場預期。建商業者表示：「觀察12月開始，看屋的人開始回來了，但簽約的卻還沒，因為大家還是觀望，而現在央行未再祭出第八波，對市場來說是好消息，打消民眾看跌房價的預期心理，敢簽約了。」

2小時前

央行未續第八波打房　台中建商坦言：「壓力仍大」

就在央行9月掀起「金龍海嘯」不論是中古屋還是預售屋交易量全面緊縮，今日央行理監事會會後宣布暫不推動第八波房市管制。近日傳出順銷的大毅建設董事長林隆深則認為：「市場給的壓力仍大。」

2小時前

租客孩輕生變凶宅...房東20年不漲租趕人　現賣房網看價驚呆：太凶

大家會考慮買凶宅嗎？一位房仲日前在上網推銷物件指出，房子在二十幾年前變成凶宅，但屋主不但沒有趕走租客，期間也從未漲價，如今房客搬出後屋主想將房子售出，所以他真心想幫忙把物件賣了，對此許多網友表示，雖然故事很感人，但房價實在太凶，「這價比鬼還兇」。

3小時前

【廣編】遠雄敦富《城市潮流漫步生活節》　享受愜意生活的完美假日

遠雄敦富今年歲末將為城市注入無限驚喜與暖意！12月21日（六）結合聖誕佳節、藝術與生活的聖誕戶外派對將於北屯五溪汴站前廣場登場，為機捷特區社區帶來更多暖心互動。此外，遠雄敦富也將化身為城市美術館，啟動期間限定的藝術展覽《城市潮流漫步》，展期自2024年即日起至2025年2月16日。

3小時前

吃喝玩樂不手軟「卻住漏水房」　她嘆：我寧願省一點！網戰翻

「我寧願先省一點，也不要住那種房子。」一名網友發文表示，她和老公買房後，雖無法吃喝玩樂不手軟，但也會帶孩子到處走走；同事則不同，總是吃好料、到處玩，可是住的房子卻是平房，且雨天會漏水。由於兩人的想法不同，所以她就想知道，「我的三觀應該算正確吧？」貼文曝光後，引發討論。

4小時前

「2025北市房價跌5~10%」　房仲大老指2產品首當其衝

「2025年Q2台北市房價將跌5~10%，尤其是35坪以上公寓，以及40~50坪老華廈大樓若缺乏管理、又沒有車位的社區，價格也比較容易修正。」台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城預言。

4小時前

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屏東萬坪渡假村3年10度法拍嘸..

新北6社宅釋出「近5千人搶89..

建商拼命蓋小宅　龍寶張麗莉：2..

央行未祭第八波信用管制　鄉民傳..

台積電中科二期抗爭暫落幕　地主..

建商資料造假害「砍頭」　承購戶..

租客孩輕生...房東不漲租趕人..

靠「教訓屋」加速都更！　鄉林將..

「2025北市房價跌5~10%..

昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊..

ETtoday房產雲

最新新聞more

男買雙人床「分期5年」　網友驚..

台中新光三越蟬聯地王　每坪23..

央行暫收手　房仲保守：2025..

第八波信用管制先暫緩　章定煊提..

央行不打第八波　建商鬆口氣：房..

央行未續第八波打房　台中建商坦..

租客孩輕生...房東不漲租趕人..

遠雄敦富《城市潮流漫步生活節》..

吃喝玩樂不手軟「卻住漏水房」　..

「2025北市房價跌5~10%..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366