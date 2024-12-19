央行暫收手　房仲保守：2025仍是冰河期

▲房仲業者認為，2025年對相關產業人員而言，恐怕仍是多年一遇的冰河時期。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

央行未祭出第八波打房，符合市場預期。房仲業者表示，雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但已顯著冷淡的房市短期仍難以指望交易量明顯回升，2025年對相關產業人員而言，恐怕仍是多年一遇的冰河時期。

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央行2024年最後一次理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，靜觀其變的決策，符合各界預期，也讓歲末年終的房市能稍微喘一口氣。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」，第七波結果頗為滿意，且信用管制措施也無破洞，令投機市場難以發現破口。

不過，徐佳馨說：「雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但打炒房的政策調性不變，以此方向來看，已顯著冷淡的房地產市場短期仍難以指望交易量明顯回升，2025年對相關產業人員而言，恐怕是多年一遇的冰河時期。」

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示：「房貸承作量放緩，且明年初為企業發放年終獎金旺季，短期內民眾的儲蓄金額可望提高，一來一往下，明年Q1房貸排隊現象可望較今年底略為紓解，但春節後，新建案交屋申貸需求再度增加，放款水位也將相對緊繃，屆時觀望氣氛可能會更濃厚。」

周鶴鳴認為，在通膨心理高的情況下，房市仍有抗通膨買盤持續佈局，「因此在打炒房與通膨的拉扯下，買賣雙方的磨合期長，房市整體買氣雖下滑，價格仍有其僵固性，預估市場發展將呈現拉鋸局面。」

▲央行在房市控管上沒有第八波，但央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌。（示意圖／記者周宸亘攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行在房市控管上沒有第八波，但央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌，會加強辦理金融機構專案金檢，包括是否利用周轉金規避或違反規定，如利用周轉金變相給予寬限期、利用周轉金讓貸款成數上限增加，「央行對於資金控管的BUG抓得相當精準。」

曾敬德認為：「央行未再繼續出手加重管制，房市也可鬆一口氣，但整體房貸趨緊縮的狀況並未改變，房市後續表現可能要觀察329檔期是否回溫。」

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