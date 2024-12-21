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NET隱藏消費主力「一箱一箱搬」　中部小鎮找千坪地拓點

記者陳筱惠／台中報導

被評選為「十大觀光小鎮」榜首的彰化鹿港，除將籌設五星級英迪格酒店外，平價服飾品牌貼出公告，要尋找千坪大店拓點，看似以觀光商機興盛的鹿港小鎮，其實隱藏非常驚人的移工商機，專家表示，在鹿港移工「箱購」的實力不容小覷。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

▲▼ 鹿港,ＮＥＴ,移工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看似以觀光商機興盛的鹿港小鎮，其實隱藏非常驚人的移工商機，連平價服飾龍頭都搶著開店。（圖／記者陳筱惠攝）

根據內政部資料，2023年底持有效居留證的在臺外僑居留人數（不含大陸港澳）計85.2萬人，以移工65.3萬人（占76.7％）最多，尚未歸化取得臺灣國籍的外籍配偶共計5.4萬人（占6.3％）居次，二者合占8成3。

觀察各大車站不論北車、台中火車站，在假日時都有一波波休假移工消費潛力，且消費力並非侷限於日常用品，也包含休閒娛樂和旅遊等，將範圍縮小到彰化縣，擁有鄰近彰濱工業區的鹿港小鎮，也成為移工商機的主力戰場。

▼ 彰化縣產業及社福移工人數資料。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

根據彰化縣產業及社福移工人數資料顯示，截至10月底，移工人數來到6萬6074人，相較2022年同期的6萬323人，增加5751人，增加9.5%，其中越南籍佔比最多，超過3萬人、其次為印尼籍超過1.3萬人。

而實際上鹿港鎮設籍人口8萬3688人，移工進駐的量體就超過鹿港設籍人口的一半以上，商仲業者、長拓不動產董事長林文進分析：「鹿港鎮自設人口有8萬多人，小鎮離彰濱工業區相當近，而彰濱工業區的產業型態來說有很多勞動人口，加上鹿港也有觀光的外來客，有一定消費力道在。」

▲▼ 鹿港,ＮＥＴ,移工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲平日走訪鹿港，新舊天后宮都湧進不少學生族群，短短的上午時間，就有有6間不同地區學校參觀。（圖／記者陳筱惠攝）

實際在平日走訪鹿港，新舊天后宮都湧進不少學生族群，短短的上午時間，就有有6間不同地區學校參觀，而戶外教學的學生人手一袋伴手禮，商圈相當蓬勃。

原本的NET位於鹿港民權路上，店門口貼上公告寫上「歡迎推薦介紹，店鋪400~800坪、土地可蓋店鋪600~1000坪，需求要鄰近商圈、交通要道、停車方便。」

▲▼ 鹿港,ＮＥＴ,移工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鹿港外來人口消費力相當驚人，移工朋友去不是買一件、三件，是整箱整箱買數量是50件、100件，寄回去老家給親朋好友。（圖／記者陳筱惠攝）

林文進說：「NET生意在那邊很好，平價服飾的優勢除很方便，也因其基本款樣式佳、品質好、材質好、價格親民，同樣符合亞洲人的身材，在鹿港外來人口消費力相當驚人，移工朋友去不是買一件、三件，是整箱整箱買數量是50件、100件，寄回去老家給親朋好友。」新興消費力崛起，據了解，也有其他服飾業者已經瞄準商機，專替移工開發新版型。

在地房仲則是表示：「鹿港鎮因為觀光人潮眾多，在景點周邊有相當嚴格的規範，新建、重建的建物需要符合限高與外觀，基地條件也不大，因此在鹿港要找到大塊土地可以興建新店面，相當困難。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：彰化鹿港移工商機旅遊平價服飾展店商圈福興工業區彰濱工業區

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