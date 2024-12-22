銀行業、汽車經銷商連續出手　同一條路狂掛招牌賀成交

▲岡山近年受惠S廊帶產業議題，帶動房、地價雙雙飆漲，近期在岡山北路邊接連出現大型看板，直接掛出「賀成交」，引來在地人熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

岡山近年受惠S廊帶產業議題，帶動房、地價雙雙飆漲，近期在岡山北路邊接連出現大型看板，直接掛出「賀成交」，引來在地人熱議，新買家就是銀行業者及汽車經銷商。專家透露，該地為乙工用地，看好該區未來發展，業者高價搶先卡位。

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岡山近年有產業議題，並連接到高雄科學園區、橋頭科學園區和楠梓產業園區，串連成大南方科技廊道，帶動房地價雙漲。

▲岡山近期接連出現大型看板直接掛出「賀成交」，並指出是「高級汽車展場、銀行」預定地。（圖／記者張雅雲攝）

岡山北路位於岡山區，近期接連出現大型看板直接掛出「賀成交」，並指出是「高級汽車展場、銀行」預定地，引來在地人熱議，紛紛期待新店家進駐。

2塊基地均位於岡山北路，為同一位自然人賣家，永慶不動產中華藝校加盟店業務徐正椲表示，岡山北路有施工中的捷運紅線延伸線本洲產業園區預定站，同時，距離岡山交流道、本洲產業園區、樂購廣場、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院都不遠，地段深具發展潛力。

▲岡山北路有施工中的捷運紅線延伸線本洲產業園區預定站，地段深具發展潛力。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的徐正椲透露，賣家8月釋出售地訊息，同一塊地有2位買家有意出價，最後由高級汽車品牌代理商成交，該地使用分區為乙工用地，佔地約600餘坪，成交價逾2億元，換算單價約35萬元，為該區乙工地價新高。

據了解，該買家旗下代理品牌眾多，展示中心品牌未定。住商不動產高雄五福加盟店執行長林治域表示，而同樣賀成交的銀行預定地，佔地約600餘坪，換算單價落在35~36萬元，新買家為銀行業，詳細銀行業者不便透露，目前還在建築師畫圖階段，預計開幕時間還要1~2年。

地號 位置 坪數 總價 未來進駐店家 灣裡西段325-7號 岡山北路 600餘坪 逾2億元 汽車展示中心(品牌未定) 灣裡西段325-5號 岡山北路 600餘坪 逾2億元 銀行

▲岡山北路成交基地。（ETtoday製表）

徐正椲分析，岡山區臨路乙工用地目前區域行情約28~30萬元，以35萬元來看，略高於區域行情，新買家們主要就是看好岡山鄰近產業園區，將吸引周邊人口移入，也陸續吸引各大業者搶先卡位。

▲岡山北路腹地較大，更能滿足客戶端的需求，汽車展示中心陸續進駐岡山北路。（圖／記者張雅雲攝）

以前岡山的汽車展示中心多分布在岡燕路，近年開始有展示中心如TOYOTA、NISSAN、現代汽車、MG等品牌，為了服務更多客戶，岡山北路腹地較大，更能滿足客戶端的需求，陸續進駐岡山北路。

林治域表示，乙工用地也可以開設銀行、零售等服務業，以就近服務工業區業者，不過會依各地方政府及各工業區規範不同，會有可進駐的服務業者總量管制限制，從商用角度來說，同樣購地展店，乙工用地的地價成本更低，對想進駐的業者來說，且不受打住不打商限貸限制，更具吸引力。

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