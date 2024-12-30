「遠雄沐蘊」位中都藝樹特區　高雄蛋黃核心最後綠金重劃區

▲中都重劃區為高雄蛋黃區最後一塊綠金重劃區，擁有世界級生態濕地公園，吸引民眾搶進。（圖／遠雄房地產提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年商圈轉移至北高，中都、農16、美術館並列北高「蛋黃區金三角」，中都重劃區為高雄蛋黃區最後一塊綠金重劃區，擁有世界級生態濕地公園，遠雄首度進軍中都推出「遠雄沐蘊」，位於擁有高綠覆率的「藝樹特區」，挾品牌口碑助攻，粉絲黏著性超強，9月才剛開盤買氣相當踴躍。

▲遠雄看準高雄蛋黃核心最後一塊的綠金重劃區，在中都重劃區推出「遠雄沐蘊」。（圖／遠雄房地產提供）

北高雄近年建設不斷，包括富邦凹子底開發案、義享時尚廣場二期、輕軌成圓等，附近的中都、農16、美術館特區形成的「核心蛋黃區金三角」，成為各大建商兵家必爭之地。

金三角區塊從高雄市立美術館的青海商圈、美術公園周邊，一路延伸至中都濕地公園與唐榮磚窯園區，讓中都不僅是高雄唯一一個生態重劃區，擁有世界級生態濕地公園，更有文化資源及愛河水岸，離塵不離城，具備蛋黃區難得高綠覆率優勢。

美術館是已經成型的商圈，整體開發程度高，現有空地不多，中都生態重劃區與美術館豪宅特區僅一條願景橋之隔。遠雄房地產行銷協理郭昱德分析，高市府為保有中都濕地自然風貌，與百年國定古蹟唐榮窯廠的人文發展，採低密度、低容積、低建蔽開發。區內近50%綠化面積，相對美術館特區大樓林立，中都擁有在高雄蛋黃區難得的大棟距生活空間，結合自然與人文，打造出兼具舒適與永續的理想居住環境。

▲遠雄房地產總經理張麗蓉（中）與遠雄房地產行銷副總許文宗(左)、遠雄房地產行銷協理郭昱德(右)日前出席「遠雄沐蘊」公開記者會。（圖／遠雄房地產提供）

值得一提的是，在中都重劃區內最受矚目的，當屬位於中都濕地公園與磚窯園區之間的精華區「藝樹特區」，擁有在高雄蛋黃核心難得的大棟距生活空間，讓生活與自然無縫銜接。

郭昱德說：「藝樹特區不但公園綠地多，新案大多2~3面臨路，棟距比中都其他區域更開闊。」

▲北高雄近年建設不斷，中都、農16、美術館特區已形成「核心蛋黃區金三角」。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄看準高雄蛋黃區最後一塊的綠金重劃區，鄰近商圈與森海為鄰，又有無限發展優勢的未來潛力，推出位於藝樹特區的「遠雄沐蘊」，比鄰大美術館生活圈成熟機能，且散步就能抵達輕軌馬卡道站，約20分鐘串聯三鐵共構⾼鐵左營站。而且步行100公尺即可抵達3.8萬坪中都濕地公園的絕佳立地優勢，為高雄蛋黃核心的繁盛，增添一份優雅奢適的濃綠靜謐。

▲中都重劃區採低密度、低容積、低建蔽開發，位於濕地公園與磚窯園區之間的藝樹特區，棟距開闊。（圖／遠雄房地產提供）

張麗蓉表示，中都重劃區不但深受北高雄包含農16、美術館區的高薪菁英新貴及高資產客層青睞，該族群由於見證過去美術館區域發展歷程，且認同該區的未來發展潛力，紛紛鼓勵下一代獨立成家或提前佈局為子女置產。

此外，美術館特區的小宅新案不多，包括鼓山區的外溢客群、鎖定蛋黃區的外來客層，多以中都新案為首選，9月開案至今，挾遠雄口碑優勢，有不少已購客推薦，粉絲黏著性超強，帶動買氣相當踴躍。

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