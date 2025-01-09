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科技菁英掀沙鹿移居潮！「坤悅沐光邸」豪邸享醫療、教育、商圈幸福舒適生活

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲台中沙鹿因科技園區發展帶來移居人潮，上櫃品牌坤悅開發為了滿足需求，特地選在沙鹿打造「坤悅沐光邸」一案。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台灣半導體產業遍地開花，中科園區蓬勃發展，引發科技菁英移居熱潮，海線沙鹿區房市隨著特五號快速道路正式通車，以及華南路銜接特三號道路工程陸續完成，活力持續攀升。為了供給科技人才西進置產需求，上櫃品牌坤悅開發特地選在沙鹿打造「坤悅沐光邸」一案，幾步之遙即是全新翻修的五星級公園「明秀公園」，一家人在此從容地散步、運動，十分舒心；車程約5分鐘就能到達台中最新、已正式啟用的新光田醫院向上院區，提供AI智慧醫療服務，讓「坤悅沐光邸」堪稱是充滿人文與自然幽靜的優質豪邸。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,沙鹿,台積電,科技,坤悅沐光邸,坤悅開發,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

房地產節目主持人朱琦郁表示，沙鹿新光田特區話題性高，未來發展前景勢不可擋，除了有綠色智慧醫院的新光田醫院，能讓生活健康保障時刻在身邊，還將帶來高達700多個就業機會；另外隨著台積電預計114年上半年交地，再加上特五號快速道路開通，大幅提升與中科之間的通勤便利性，將成為下一個科技菁英聚落。

▲▼台中,沙鹿,台積電,科技,坤悅沐光邸,坤悅開發,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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此外，捷運藍線拍板定案後，拉近了沙鹿與台中市心的距離，而「坤悅沐光邸」不只坐擁綠地、醫療，周邊教育資源同樣十分豐富，從北勢國小到靜宜大學皆在近距離範圍內。朱琦郁補充，近年更因附近建設及人口不斷增加，政府特列2.16億開設鹿陽國小，2025年完工後，區內學區環境將更加完整；加上靜宜商圈、東海商圈等成熟生活圈也近在咫尺，入主「坤悅沐光邸」即刻生活在靜謐與繁華之間，無論日常採買、休閒娛樂都非常便利。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

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曾連續七年榮獲台灣誠信建商殊榮的坤悅開發，憑藉著「感動客戶」的信念、「好宅生活永續家」的目標，首次進軍海線推出高品質住宅產品，不僅延續過往在社區活動上不遺餘力，更以24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修等絕佳售服，要在沙鹿再創幸福居家生活。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

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沙鹿的「坤悅沐光邸」基地位於正德路靜巷中，朱琦郁笑說「是向上路、屏西路繁華轉靜的桃花源」，906坪土地上規劃兩棟、一層7戶雙梯配置，更重要的是為零店面大樓，在高級別墅區中實屬難得，能夠讓住戶擁有絕佳的居住品質。

▲▼台中,沙鹿,台積電,科技,坤悅沐光邸,坤悅開發,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

公設部分，「坤悅沐光邸」特別聘請在德國iF獲獎、知名設計師莊哲湧大師操刀，交誼廳、會客空間、會議空間、健身房、信箱區等應有盡有，景觀特色之處在於擁有中庭花園及少見的流水設計，給予住戶宛如日系高級飯店般的居住享受，質感滿分的「星野秘境」與自然融合的景觀設計，讓人回家就像是渡假一般，隨時感受高級及舒適。

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朱琦郁參觀34.34坪的三房樣品屋時，一走進室內不禁讚嘆「這裡空間設計相當寬敞且明亮，整個空間的規劃充分展現出豪宅應有的質感！」像是開闊大器的客廳不僅動線流暢，視野也十分通透，從採光到動線所有細節設計，都是坤悅為自住客量身打造，就是希望帶來宜居感受。

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「坤悅沐光邸」在建材方面也是豪宅等級配備，廚房標配有伊萊克斯洗碗機、微波電烤箱，衛浴部分採統一德瑞克電腦馬桶、結合智能取暖與nanoe抑菌功能的Panasonic旗艦暖風機；全戶採用正負壓淨氣系統，搭配低噪車道磚和EMS充電管理系統等，由內到外皆精選明星品牌建材，滿足住戶對於健康與便利的高標準需求。

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作為坤悅開發進軍海線奠基之作的「坤悅沐光邸」，從耐震結構、公設美感、動線細節及居家配備，無一不是頂尖水準，外加舒適靜謐的住宅環境和完整的生活機能，打造出台中沙鹿難得一見的舒壓宅，朱琦郁大讚它是「最理想的居住選擇」。

▲▼高雄,台積電,半導體,AI,愛河,亞灣,立信建設,立天下,景觀。（圖／翻攝自影片）

關鍵字：台中沙鹿台積電科技坤悅沐光邸坤悅開發ET即賞屋中區ET即賞屋

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