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開箱「七期最醜」建物　鐵粉力挺設計喊話酸民「進來看」

▲▼ 台中,七期,新建案,麗晨語山簷,豪宅,綠建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期完工交屋的新案「麗晨語山簷」基地位於大業路、河南路口，獨特外觀成為抬頭率最高新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期重劃區豪宅聚落擁有媲美歐美的街景，更是不少新人婚紗取景的首選，不過台中建築線不再出現同一種風景，近期完工交屋的新案「麗晨語山簷」基地位於大業路、河南路口，意外因外觀成為抬頭率最高新案。

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行經河南路上，近期被網友瘋狂拍照放上社群平台的新案「麗晨語山簷」，因橘色線條外觀與白色擴張網交織，在落架時遭受網友說像是「香客大樓」、「七期最醜」、「顏色還有建物本身都超詭異」。

▲▼ 台中,七期,新建案,麗晨語山簷,豪宅,綠建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「麗晨語山簷」以空中三合院的概念，打造出圍繞整個住家的「簷廊」。（圖／記者陳筱惠攝）

但也有網友說「那是擴張網，給植物攀附的，垂直綠化計入宜居建築回饋，等植物長出來就會漂亮了」、「美感，真的很主觀！外觀和常看到的豪宅大樓不一樣，經過反而讓人會特別去瞄一眼。」、「又不是七期豪宅就都要長一樣。」

有趣的是「麗晨語山簷」過去在推案時打的廣告標語就是「七期，只有一種表情嗎？」，當時主打空中三合院的概念，突破傳統框架與綠建築思維，打造出圍繞整個住家的「簷廊」，不僅可作為植栽維養的安全通道，同時以屋簷及植栽設計來阻隔太陽熱能，並有遮雨等功效，以達到節能減碳友善環境，創新的規劃與工法讓業界折服。

▲▼ 台中,七期,新建案,麗晨語山簷,豪宅,綠建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市面罕見的外玄關設計，落塵區設計就像是把透天搬進大樓中。（圖／記者陳筱惠攝）

實際開箱，擺脫集合式住宅大樓梯間的幽暗，「麗晨語山簷」強調風、光的流通，大坪數戶別更納入市面罕見的外玄關設計，落塵區設計就像是把透天搬進大樓中，其中最特別的「簷廊」設計，環繞住家一圈，在七期絕無僅有。

據了解，目前已交屋裝潢的住戶，對室內空間設計與建商做工精細的程度相當讚嘆，更直接要酸民有機會進來看看。

對此，麗晨建設協理卓進發說明：「我們拒絕理所當然的思考模式，而是以自用住宅的角度，去思考每一個空間的合理與方便性，而這些都需要時間去驗證，當初在設計規劃時與市府都發局團隊來回了3次才定案，這也顯示公司的堅持與創新。」

▲▼ 台中,七期,新建案,麗晨語山簷,豪宅,綠建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期過去因鋼骨結構奇特被網友註解「疊疊樂歪樓」的商辦大樓，已開始進行藍色玻璃帷幕牆裝設。（圖／記者陳筱惠攝）

而七期對於建築美學容納度相當高，不僅有住宅打破傳統，在以分享生活觀察樂趣為主的《路上觀察學院》社團裡，過去也網友PO出一張建築物施工照，並註解表示「疊疊樂歪樓」造型特殊，該棟建物為台中麗明營造的辦公大樓基地。

近期麗明營造出錢出力，捐千萬助瑪喜樂基金會蓋「培訓方舟」，董事長吳春山就說：「希望能結合本業為弱勢營造新未來，至於商辦大樓目前已經在最後階段，當初規劃設計是以『鑽石』為元素，施工中建案的藍色玻璃帷幕牆會隨著陽光折射，完工後將成絢爛的地標。」

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關鍵字：台中新建案麗晨語山簷豪宅建築

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