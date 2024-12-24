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美國抵押貸款利率升！　房貸需求連5周增長後首下挫

▲美國房地產。（圖／pixabay）

▲美國房地產。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國12月18日前一周抵押貸款利率顯著上升，導致整體房貸需求下降。根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）的季節性調整指數，總申請量較前一周下降0.7%，為連續五周增長後的首次下滑。

30年期固定利率房貸（貸款金額不超過766,550美元）的平均合同利率由6.67%升至6.75%，點數維持在0.66（包括貸款手續費，首付比例為20%）。相比一年前同期，該利率僅高出8個基點。

此次房貸需求下滑的主要原因是再融資需求減少，再融資申請量較前一周下降3%，但仍較去年同期高出41%。儘管目前的房貸利率較去年同期僅略有變化，但再融資活動的基數已極低，因此即使是微小的變動，也會導致數據對比出現較大波動。

另一方面，用於購房的房貸申請量則增加1%，比去年同期高出6%。MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，「本周購房活動的增長主要由常規貸款和退伍軍人事務部貸款驅動。隨著房源供應逐漸改善，以及經濟和就業市場前景更為樂觀，買家在購房市場中保持活躍。」

Mortgage News Daily獨立調查顯示，12月18日當周初房貸利率基本持平，市場正關注聯邦儲備委員會（Fed）將於周三召開的會議。市場普遍預期聯準會將宣布降息，但一些分析師認為這可能是近期最後一次降息。

Mortgage News Daily首席營運長格雷厄姆（Matthew Graham）指出，「市場已預料到聯準會將降息，且最新的點陣圖（即聯準會每年更新四次的利率預測調查）可能顯示出高於9月的利率軌跡。我們尚不清楚市場能接受多麼悲觀的點陣圖或多麼鷹派的鮑威爾。」

關鍵字：美國房市房產聯準會fed北美要聞

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