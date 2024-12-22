不解重劃區擠啥！他嫌「沒車＝斷腿」糗了　網：這樣的人多點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多縣市都有重劃區，將過去的舊區域打造出新面貌。有網友納悶，為什麼大家都要往重劃區擠？沒交通優勢、沒人流、沒店家、沒學校，若沒車「等於斷腿」。對此，信義房屋專家表示，若指的是發展初期的重劃區，確實可能會有一段交通黑暗期，但畢竟有早期低價優勢，依然是許多首購族、小資族首選。

原PO在社團「買房知識家」發問，「為啥大家往重劃區擠？沒交通、沒人、沒店、沒學校，出門沒汽車等於斷腿」，直呼舊市區至少全部都完善。另外，他覺得重劃區學區問題令人很頭痛，「重劃區去上學，都要花很長一段時間」，直嘆住新房又怎樣，「上班上學花一堆時間，然後績效差、學習差，循環買偏鄉。」

貼文引發討論，就有網友指出，重劃區的優勢在於規劃完整，「有完整的人行道、自行車道」，不像舊市區，行人還得與車爭道，「就是要還沒發展就搶先進駐，等發展好、機能完善了才要進去，房價不就又會漲一波了？」笑呼「希望有你這種觀念的人越多越好，才不會太多人一起搶重劃區，把重劃區的房價拉高。」

有人則表示，「等附近居民變多、設施完善，生活機能就會變好。初期進場的居民等於是同樣總價買到比較大的坪數。而且重劃區街廓一定比較方正整齊，如果短時間內有學區需求，就不應該考慮重劃區了」、「不方便一開始就買舊社區不就好了？選擇問題。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以發展初期的重劃區來說，確實大多有一段交通黑暗期，但畢竟有早期低價優勢，依然是許多首購族、小資族首選。要注意的是，重劃區初期可能有投資客比例較高，生活機能、管理維護也較不足等問題，仍須多方評估，勿因相對便宜而匆促入手。他建議，可以等重劃區開發超過4-5年，有成屋落成又有預售案銷售，選擇性較多也有得比較。