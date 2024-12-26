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金流不明惹議　柯文哲現金4300萬買商辦還創價

記者張雅雲／高雄報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，又陷入政治獻金疑雲，黑料越滾越大，之前自稱用4300萬元政黨補助款現金買台北商辦，3樓戶單價88.2萬元創新高，至今仍未提出完整金流來源，被外界質疑「財產來源不明」爆最大爭議，也引來民眾懷疑是否「黨庫通私庫」？

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▲▼中國航運大樓外觀。柯文哲買4300萬商辦。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨主席柯文哲之前自稱用4300萬元政黨補助款現金買台北商辦，3樓戶單價88.2萬元創新高，被外界質疑「財產來源不明」，爆最大爭議。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲購買的商辦大樓「濟南大廈」位在中正區林森南路、濟南路口，緊鄰立法院研究大樓，屋齡為47年，樓高12層，總戶數66戶。根據實價登錄，柯文哲5月10日入手的3樓戶，坪數48.76坪，為3房1廳3衛，成交價為4300萬元，換算單價為88.2萬元，創該商辦單價新高。

全棟自有實登紀錄以來，僅13筆成交紀錄，今年有2筆成交，除柯文哲外，僅一筆標記為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」，以每坪33.89萬元的價格成交。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲柯文哲5月10日入手的3樓戶，坪數48.76坪，為3房1廳3衛，成交價為4300萬元。（圖／翻攝自實價登錄網站）

該商辦之前成交價大多落在6~7字頭，站上8字頭大關的交易案僅3筆。柯文哲購入的商辦3樓，早在2000年就被「先發興業股份有限公司」登記設址至今，而根據歷年租賃實登揭露，該棟商辦歷史單坪租金落在1140~1220元。

而先發興業負責人為桂焌傑，至於租金，之前民進黨籍台中市議員周永鴻曾秀出該戶的租賃契約、租約移轉聲明書，內容指出該商辦租約為2023年5月1日到2025年4月30日，原承租戶已租了13年，租約到明年4月，月租金5.1萬元，換算下來投報率約1.4%。

房仲專家陳泰源表示，該商辦靠近立法院、行政院，距離台大醫院、北車商圈也不遠，本來就是台北市蛋黃中的蛋黃區，需求旺盛以致空租率一向不高，「目前該區單坪租金行情落在1500~1800元。

對外界質疑柯文哲選在今年5月入手商辦並不單純，柯文哲8月受訪時曾坦承，選舉補助款3分之1要歸中央黨部、 3分之2歸個人，他是參考過去其他總統候選人的例子，用那筆錢設置個人辦公室，「長期要用的。」

▲▼中國航運大樓外觀。柯文哲買4300萬商辦。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲以歷史新高價的行情，買下有承租戶的商辦，立刻當現成包租公。（圖／記者陳煥丞攝）

儘管如此，柯文哲購買該戶商辦仍爆出3大爭議，首先是柯文哲夫婦去年候選人財產申報存款僅2464萬元，在無貸款下，以現金全款入手該戶商辦？被外界質疑金流來源十分啟人疑竇。此外，該戶商辦所有權人登記為柯文哲，卻不是以政黨名義購入，也有「黨庫通私庫」的嫌疑。

加上柯文哲以歷史新高價的行情，買下有承租戶的商辦，立刻當現成包租公，基於買賣不破租賃原則，入手後根本無法「自用」，也讓不少民眾懷疑實際入手用途？

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲柯文哲購買商辦爭議一覽。（ETtoday製表）

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關鍵字：柯文哲政治獻金商辦民眾黨濟南大廈爭議

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