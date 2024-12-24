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永和也現「都更孤島」？　大咖建商曝將拆：2招讓屋主點頭

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲永和出現「都更孤島」景象，但建商表示已成功整合該屋，並正準備拆除。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近年雙北出現不少「都更孤島」，新北永和最近也出現這特殊景象，整片已拆屋的空地中，豎立一棟老屋。該案由當地大咖建商漢皇整合，其透露，已成功說服該屋主都更，正準備拆除，讓都更孤島消失，而認為成功說服的關鍵有二，包括鍥而不捨的溝通以及鄰地開拆。

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近年雙北地區出現不少「都更孤島」景象，兩側房子拆光光，獨留一棟老屋被夾殺。像是松江路力麒大樓旁一棟透天，就是當初屋主不同意都更，後來反悔，還想以1.6億元求售，去年力麒董座郭淑珍還透露：「屋主妹妹有來信，但該案已開工，不可能再整合。」

中和區「欣聯大心」也遇到地主不同意都更，建商無奈只能割捨，最後地主也是反悔，尋求同一建商委建。但礙於基地面積小，只能蓋成5層建物，公設比高達45%，被2側新大樓夾殺。另外，羅斯福路上同樣也有老屋被夾殺的窘境。

▲▼中山區松江路上一處老舊透天，歷經25年整合無果，成為「都更孤島」。（圖／記者賴志昶攝）

▲近年雙北出現越來越多「都更孤島」。（圖／ET資料照）

最新永和區也出現類似景象，一大片已拆除的建地中間，豎立一棟老建物。經查，該案由永和在地大咖建商漢皇整合，《ETtoday新聞雲》聯繫漢皇集團，該公司透露：「後來已整合該地主，該屋已正準備拆除。」

漢皇表示，為讓基地更大、更完整，花很多時間整合，除鍥而不捨的溝通外，鄰地動工拆除應該也是讓地主點頭同意的主因之一，該地主在隔壁拆屋後約1個月就同意都更。

漢皇表示，該案基地位於永和路一段，達近千坪規模，花了5~6年的時間整合，還要跑都審相關程序，預計最快到2027年才會推出。

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲永和出現「都更孤島」景象，但建商表示已成功整合該屋，並正準備拆除。（圖／記者項瀚攝）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜分析，建商品牌力常常與都更難易度有著高度相關，漢皇為永和當地品牌建商，在地主信任度、甚至未來房價表現方面都有加分作用，也更能整合出大面積的都更案。

吉田開發建設副總蔡耀德分析，雙北老屋多，尤其在403大地震後，都更需求不斷上升，而隨著都更觀念普及，加上「都更孤島」反悔慘案的案例越來越多，屋主們也學聰明不當釘子戶，免得想拿得更多、到頭來卻只是一場空。

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲被夾殺「都更孤島」案例整理。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：都更釘子戶不同意改建永和漢皇整合吉田開發蔡耀德大家房屋

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