僅剩骷髏造景站街頭！　台南陰間網紅店「全台一間不留」

▲台南起家網紅名店「醉地府」全台最後一間店已經歇業，獨留門外骷髏骨頭造景，站在寒風之中。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台南起家的「醉地府」2023年4月開幕以來就憑藉獨特的陰間風格迅速成為網紅餐廳，吸引了大批年輕顧客光顧，甚至快速至台中連展2店，沒想到9月台南本店關閉，全台僅剩的台中河南店也在歇業。信義房屋專家表示，該店位於逢甲商圈競爭大、選擇性多。

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「醉地府台南總店」位於台南市中西區民生路，一開店就憑藉店內黑白無常、黃袍道士等搞怪裝扮，創造了極高的話題性，之後陸續到台中開設2家分店，其中公益店存活10個月後轉手，也已經關閉。

而該集團全台唯一倖存的店面「台中河南店」位於逢甲商圈外圍，同樣沒逃過閉店危機，開幕不到1年，沒撐過聖誕、跨年檔期，目前全店也已經歇業，獨留門外骷髏骨頭造景，站在寒風之中。

▲該店雖坐落逢甲商圈，但偏向住宅區並非逢甲夜市核心商業區。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋逢甲上安店周子凡分析：「其實該店在開幕時生意滿好的，後續生意出現落差，而該店面租金應該滿高的，該店面前身是便利商店，擁有面寬優勢，租金預估20萬元左右。」

「該店雖坐落逢甲商圈，但這邊偏向住宅區並非逢甲夜市核心商業區，加上逢甲商圈光是火鍋、餐飲選擇實在是太多了，位置點位屬於逢甲外圍，停車相對困難，地主通常是5年一簽，若以成本加裝修成本，基本上是虧錢收攤。」周子凡說。

近期，逢甲商圈究竟是回溫還是落寞，在網路上也引起討論，有網友分析「現在逢甲的同質性太高，無聊」、「現在夜市吃飽好貴，這價錢拿去餐廳吃比較划算」、「網路就能購物，不必到實體店面買」、「店租太高，就讓他沒落吧」。

▲逢甲商圈業者表示，逢甲新創軟實力與新事物接受度高，很適合創業者立足。（圖／記者陳筱惠翻攝）



但實際上逢甲仍有新創小吃進駐，如引進陸菜口味、位於逢甲文華路上的「憨哥倆串炸」林老闆就透露：「要在逢甲開店租金確實不低，但逢甲商圈新創軟實力與新事物接受度高，很適合創業者立足，但產品定位與售價也是重要考量。」

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