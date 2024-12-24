不支持「租金全面實登」　北市租服公會：造成房客、房東對立

▲近來租金是否需全面強制實登，引發各界討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

近來租金是否需全面強制實登，引發各界討論。今（24日）台北市租服公會表態，全面力挺內政部租金不用全面實登，並提出7大原因，其中包括此舉恐造成房東與房客對立、稅負成本轉嫁等等。

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內政部打槍「租賃全面實價登錄」，認為恐將造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響，引發熱議。今（24日）台北市租賃服務商業同業公會舉辦年度記者會，強調全面力挺政府「租金不用全面實登」。

台北市租服公會理事長陳柏勳表示，強制租賃實價，恐造成社會對立與不安，公會不樂見這樣的政策施行，主要有7大原因。

第一，租約變動性高難掌握，房屋租賃是私權行為，且租賃契約具期間短、變動頻繁特性，轉租、解約及變更契約等行為掌握。第二，行政及社會成本過高，全面租賃實價登錄將耗費大量行政及社會成本。

第三，製造房東與房客對立，強迫性實價登錄，必要透過檢舉機制達成，但如此一來恐致租賃雙方關係緊張，不利租賃關係穩定，反而容易造成房東影響房客權益。

第四，稅負成本轉嫁，全面賃實價登錄後，房東恐轉嫁稅負成本，導致租金上漲。另外，房東出租意願也有可能因此降低，影響租屋市場供給。

第五，年邁房東申報不易，許多房東年事已高，不熟悉申報流程，恐衍生大量裁罰，進而產生許多誤會或對立，如果房東透過委託代理申報，也會衍生額外費用，最終也有可能轉嫁至租金之上。

第六，實登造假的可能，不動產租約與買賣契約本質上有極大差異，租約通常金額不高、租期不長，有心人士如果透過實登造假，影響區域租金行情，反而不利租屋市場正常發展。

第七，讓租屋回歸自由市場，認為不動產仲介經紀業、租賃住宅包租業，也應該全面不用登錄，讓租屋回歸自由市場。



▲台北市租服公會理事長陳柏勳表示，全面力挺政府「租金不用全面實登」。（圖／記者項瀚攝）

另外，關於近日中央研究院經濟所發布的「台灣消費者預期與政策反應調查」，指出「發現近3年有約24.3%的房東漲租，未來1到2年，約有3成的房東計畫調漲租金，將成為近年通膨居高不下的壓力來源。」

對此，台北市租服公會公關委員張凱表示：「這因果關係要釐清，租金上漲是通膨之下的結果，主要是受物價、利率走升影響，而未來就算步入降利循環，租金也不會回到過去水準，就像雞蛋一顆漲到12元之後，最多回到10元，不會再回到更便宜的時候。」

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