ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南起手單價最高重劃區　在地曝：地板價5字頭

記者張雅雲／高雄報導

台南新重劃區遍地開花，不過台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區「星鑽特區」，已吸引三發、百慶、遠雄等知名建商插旗，地價每坪最高達120萬元，今年首度有個案進場，首案地板價就是5字頭，比東區平實營區起手價3字頭高出不少。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

▲▼ 。（圖／三發提供）

▲台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區，今年首度有個案進場。（圖／台南市政府提供）

台南市各大新重劃區起手價通常都在1~2字頭，近期以單價來說，發展最熱的東區平實營區，該區段首案為合宜建設「世界巨星」，2021年預售時的成交價，最低單價落在31.46萬元、總價1923萬元。

▲▼ 台南,中西區,河樂廣場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲星鑽特區附近有台南車站、新光三越、河樂廣場、安平運河等，屬於中西區核心，生活機能發展成熟。（圖／記者張雅雲攝）

而台南蛋黃區中的蛋黃區，中西區最新重劃區星鑽特區，首案為「三發DIAMOND ONE」，總銷約45億元，興建地上24層，地下5層的建築，住宅共190戶，產品以2~3房為主，坪數25~57坪。

三發地產副董事長鍾鼎興表示，中西區是台南城市發展的起點，商業機能相當發達，星鑽特區則是中西區最新的市地重劃區，近年吸引不少建商搶進，且均為大面積開發，未來規劃上，都是屬超高大樓。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，星鑽特區附近有台南車站、新光三越、河樂廣場、安平運河等，屬於中西區核心，生活機能發展成熟，具備吸引人口進駐優勢。

星鑽段地號 交易日期 所有權人 面積(坪) 總價(萬) 單價(萬)
2420 2020/8 三發地產 724 4億9616 68.5
2417/2422 2020/8 百慶建設 485 3億8889 80.3
2413/2415/2416 2020/8 百慶建設 1166 10億6349 91.2
2428 2020/10 百慶建設 1865 20億1462 108
2430 2024/9 遠雄建設 1467 17億6171 120.1

▲星鑽段插旗建商。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

對老台南人說，中西區是市中心代名詞，但因缺乏大塊素地，近年推案也不多，星鑽特區鬧中取靜，以建商土地的取得成本換算，首案地板價就是5字頭也不意外，但也創台南有史以來，新重劃區起手價的新天花板。

佘光宗說：「未來周邊還有市府的地上權招商案，可規劃為大型商場、國際觀光旅館及一般事務所等使用，帶動區域商業發展。」

▲▼ 台南,中西區,河樂廣場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中西區是市中心代名詞，但因缺乏大塊素地，近年推案也不多。（圖／記者張雅雲攝）

樂勤行銷公司總經理徐聖雄表示，星鑽特區除了台南市政府有地上權招商，目前共有三發、百慶、遠雄3家建商插旗，三發2020年以每坪68.48萬元得標，總價約4.96億元，而地價最高的則是遠雄建設今年以單價120萬元取得，創星鑽特區地價新高。

鍾鼎興透露，首案5字頭被外界認為是星鑽特區的定錨價，但在目前央行信用管制下，依中西區區域行情來看，仍符合行情也不會帶頭創價。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：台南重劃區星鑽特區建商地價中西區河樂廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救房市刺激買房　中國多個城市宣布：取消公設！

今年以來，中國多個城市宣布取消公設、按室內實際使用面積計價，雖然目前以三四線城市為主，但分析指出，取消公設將是2025年的一項重要工作，可刺激買房信心與積極性。

2小時前

美國抵押貸款利率升！　房貸需求連5周增長後首下挫

美國12月18日前一周抵押貸款利率顯著上升，導致整體房貸需求下降。根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）的季節性調整指數，總申請量較前一周下降0.7%，為連續五周增長後的首次下滑。

3小時前

金管會：銀行不動產放款空間「還有1.86兆」　未來1年房貸無虞

立委關注，若以銀行目前不動產放款平均比率來看，所剩額度有限，恐無法支應預售屋貸款需求。金管會19日表示，依今年10月底資料，估銀行還有新台幣1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年民眾購置住宅貸款需求。

3小時前

她猶豫該買「低樓層露台戶or高樓層3房？」　網搖頭：真的不推

低樓層和高樓層，你會怎麼選擇？一名正在看預售屋的網友指出，目前猶豫要選3房還4房，雖然內心比較偏向4房，但只剩低樓層能選擇，因此陷入猶豫。對此，就有一票人搖頭直呼：「預算夠，絕不會輕易買低樓層！」

3小時前

降價還是難租　他想砸10萬「做1+1房」！內行勸退：做1事更值得

一名房東表示，買了一間12.4坪的房子出租，前一位屋主把2房改成1房1廳1衛，如果是一個人，可以過得很舒服，但不少兩人的租客認為，只有一間房間不方便，即使房租降價也不好租，求問該不該花10萬做隔間。貼文曝光，網友狂勸退，「比起隔間，裝潢好看的更有市場」。

4小時前

前台積工程師淪詐騙犯　名下豪宅一拍神秘人加價128萬得標

位於南屯區景觀豪宅「雙橡園1617」於今（24日）平安夜進入首拍，總坪數101坪，底價6200萬元，拆算單價落在60.85萬元，沒想到高總價首拍就飆出6328萬元，專家認為，取得價格落在市價左右，加上該建商品牌力加乘，順利脫標。

4小時前

竹北8坪中古套房「噴快破千萬」　她怕爆失眠：會不會太盤

一名網友最近看到竹北一間8坪小套房，屋齡近20年，有平面車位，儘管總價不到1千萬，但加上仲介費及代書費，開銷也快破千萬，讓她嚇到直呼，「這樣會不會太貴？」而眾網友也紛紛留言給建議，表示「盤到爆，那邊是天坑第一排吧！」

5小時前

4招裝潢省錢術　找統包省設計費「這類人」不適用

面對通膨萬物齊漲，再加上缺工工資也漲，裝潢費用動輒百萬起跳，小資族成家預算有限，專家建議4方式，至少能省下一半以上費用。其中一種便是找「統包」，能省去設計費，不過專家也提醒，統包較適合有清晰想法與經驗的消費者，如果是裝潢小白或較重視美感者，設計師提供完整設計圖較能縮短現實與想像的落差。

5小時前

台南起手單價最高重劃區　在地曝：地板價5字頭

台南新重劃區遍地開花，不過台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區「星鑽特區」，已吸引三發、百慶、遠雄等知名建商插旗，地價每坪最高達120萬元，今年首度有個案進場，首案地板價就是5字頭，比東區平實營區起手價3字頭高出不少。

5小時前

不支持「租金全面實登」　北市租服公會：造成房客、房東對立

近來租金是否需全面強制實登，引發各界討論。今（24日）台北市租服公會表態，全面力挺內政部租金不用全面實登，並提出7大原因，其中包括此舉恐造成房東與房客對立、稅負成本轉嫁等等。

6小時前

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

永和也現「都更孤島」？　大咖建..

汐止指標案首批實登行情站穩7字..

雙北一堆老房子「為何不都更？」..

21歲男背債1300萬　還原蠟..

新北2區在地認同感特強　專家提..

營造黑馬首進重劃區　砸10億收..

最高樓高衝破300公尺！　2建..

僅剩骷髏造景站街頭！　台南陰間..

林襄入手1800萬預售屋　靠一..

簽約買地發現不能申請建照！買家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

救房市　中國多個城市宣布取消公..

美國抵押貸款利率升！　房貸需求..

金管會：未來1年房貸無虞

該買「低樓層露台戶or高樓層3..

房東想砸10萬「做1+1房」！..

前台積工程師淪詐騙犯　名下豪宅..

竹北8坪中古套房「噴快破千萬」..

4招裝潢省錢術　找統包省設計費..

台南起手單價最高重劃區　在地曝..

不支持「租金全面實登」　北市租..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366