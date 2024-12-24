台南起手單價最高重劃區　在地曝：地板價5字頭

記者張雅雲／高雄報導

台南新重劃區遍地開花，不過台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區「星鑽特區」，已吸引三發、百慶、遠雄等知名建商插旗，地價每坪最高達120萬元，今年首度有個案進場，首案地板價就是5字頭，比東區平實營區起手價3字頭高出不少。

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▲台南傳統蛋黃區的中西區，市中心難得有新重劃區，今年首度有個案進場。（圖／台南市政府提供）

台南市各大新重劃區起手價通常都在1~2字頭，近期以單價來說，發展最熱的東區平實營區，該區段首案為合宜建設「世界巨星」，2021年預售時的成交價，最低單價落在31.46萬元、總價1923萬元。

▲星鑽特區附近有台南車站、新光三越、河樂廣場、安平運河等，屬於中西區核心，生活機能發展成熟。（圖／記者張雅雲攝）

而台南蛋黃區中的蛋黃區，中西區最新重劃區星鑽特區，首案為「三發DIAMOND ONE」，總銷約45億元，興建地上24層，地下5層的建築，住宅共190戶，產品以2~3房為主，坪數25~57坪。

三發地產副董事長鍾鼎興表示，中西區是台南城市發展的起點，商業機能相當發達，星鑽特區則是中西區最新的市地重劃區，近年吸引不少建商搶進，且均為大面積開發，未來規劃上，都是屬超高大樓。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，星鑽特區附近有台南車站、新光三越、河樂廣場、安平運河等，屬於中西區核心，生活機能發展成熟，具備吸引人口進駐優勢。

星鑽段地號 交易日期 所有權人 面積(坪) 總價(萬) 單價(萬) 2420 2020/8 三發地產 724 4億9616 68.5 2417/2422 2020/8 百慶建設 485 3億8889 80.3 2413/2415/2416 2020/8 百慶建設 1166 10億6349 91.2 2428 2020/10 百慶建設 1865 20億1462 108 2430 2024/9 遠雄建設 1467 17億6171 120.1

▲星鑽段插旗建商。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

對老台南人說，中西區是市中心代名詞，但因缺乏大塊素地，近年推案也不多，星鑽特區鬧中取靜，以建商土地的取得成本換算，首案地板價就是5字頭也不意外，但也創台南有史以來，新重劃區起手價的新天花板。

佘光宗說：「未來周邊還有市府的地上權招商案，可規劃為大型商場、國際觀光旅館及一般事務所等使用，帶動區域商業發展。」

▲中西區是市中心代名詞，但因缺乏大塊素地，近年推案也不多。（圖／記者張雅雲攝）

樂勤行銷公司總經理徐聖雄表示，星鑽特區除了台南市政府有地上權招商，目前共有三發、百慶、遠雄3家建商插旗，三發2020年以每坪68.48萬元得標，總價約4.96億元，而地價最高的則是遠雄建設今年以單價120萬元取得，創星鑽特區地價新高。

鍾鼎興透露，首案5字頭被外界認為是星鑽特區的定錨價，但在目前央行信用管制下，依中西區區域行情來看，仍符合行情也不會帶頭創價。

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