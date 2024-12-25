開箱高雄車站9¾月台　施工期20年！周邊房價還處「窪地」

▲施工20年、備受矚目的台鐵「高雄車站」年底終將完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

施工20年、備受矚目的台鐵「高雄車站」年底終將完工，車站秘密空間首次公開，可從限定9¾月台進入高雄新車站，在地人都相當期待，不過新車站才將完工，高鐵南延屏東案進入定案倒數，高雄案呼之欲出，再度邁入施工期。

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台鐵高雄車站歷經20年施工，即將在2024年底完工。交通部鐵道局表示，25日首度公開車站秘密空間，緊急狀況時民眾可從第二月台端末通往地面的逃生通道，進出高雄新車站，被台鐵稱為「限定9¾月台」，25日首開箱。

▲25日首度公開車站秘密空間，緊急狀況時民眾可從第二月台端末通往地面的逃生通道，進出高雄新車站。（圖／記者張雅雲攝）

然而新車站好不容易即將完工，高鐵南延屏東計畫爭議持續延燒，從原定的左營岔出路線，改為進入台鐵高雄車站轉往屏東，據了解，交通部長陳世凱將在28日高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮時，宣布採用「高雄方案」，目前高雄 方案已呼之欲出。

有南高民眾認為，高雄車站才是市中心，左營站距離南高太遠，高鐵若能進入市區更方便。但也有民眾認為，高鐵在高雄車站設站後，旅客若直接轉乘捷運離開，對周邊商圈仍無幫助，還要再忍受20年交通黑暗期。

▲高雄車站共構的商業大樓及旅館大樓，積極招商中。（圖／記者張雅雲攝）

至於高雄車站周邊房市，近期不少當地人期待完工效應，根據《高雄實價網》統計，高雄車站周邊屋齡5年以上大樓房價，前2年已提前反應漲幅，今年均價為每坪22.33萬元，在蛋黃區相對親民，也是高雄近年在台積效應下的房價窪地，近3年成交量也因屋主惜售，從75件減為52件，大幅減少3成。

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，高雄車站位於三民區，早期是傳統南高蛋黃區，近年卻因人口外流、交通黑暗期等因素，加上新推案不多，有不少屋齡30年以上大樓，落在每坪15~20萬元，因此區域均價一直不高。

▲站前建國路首件民辦都更案已審議通過，位於國光客運舊址。（圖／記者張雅雲攝）

區域為發展成熟商圈，高雄市都發局指出，站前建國路首件民辦都更案已審議通過，位於國光客運舊址，位於站前廣場東側、建國路以北的商業區土地，高雄客運公司將投資33億元，興建2棟24樓商辦及26樓住宅大樓，2028年完工。

年份 交易量 均價 (萬元/坪) 2024 52 22.33 2023 69 19.25 2022 75 26.88

而重金打造的高雄車站共構商業大樓、以及旅館大樓，預定2025年第一季取得使用執照，台鐵高雄站長黃登瑞表示，高雄車站地下停車場已得標，正在裝修中，預計農曆年前啟用，周邊公車轉運站、1樓店面積極招商中。

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