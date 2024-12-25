中捷4站創新運量紀錄　高鐵台中站不意外排第一

▲台中捷運綠線綠線運量再創高，其中北屯區共構站松竹站則以10萬3170人次名列第三。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據台中市捷運局公佈的11月運量資料，高鐵台中站以24萬2140人次奪下冠軍，其次為市政府站的17萬8733人次，松竹站則以10萬3170人次名列第三，大慶站以9萬8433人次排名第四。4站點均創下新運量紀錄。信義房屋專家表示，從運量來看這4站分別為各區樞紐，前景看俏。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

台中捷運綠線運量再創高，信義房屋中三區協理方浩銓指出，從運量來看這烏日台中高鐵站、西屯區市政府站、北屯區松竹站、南區的大慶站，4站分別為各區交通樞紐。

▲台中捷運共構站點運量大增，專家認為共構站點結合台鐵與快速道路，通勤更加便捷。（圖／記者陳筱惠攝）

方浩銓點出：「松竹站成為生活與商業聚落的2大原因，包含作為台中市唯二的雙鐵共構站點，另一站為大慶站都表現亮眼，此外，松竹站透過台鐵與捷運的無縫接軌，極大提升潭子、新社等地區的交通便利性，加上74號快速道路的通車進一步縮短了北屯區與西屯區、中科及大里區之間的通行時間，使南北通勤更加便捷，吸引外地買家進駐。」

另外，信義房屋北屯松竹店經理楊正安補充：「北屯區為台中市人口最多、淨遷入人數最高的行政區，既有成熟商圈，也有新興重劃區，提供多樣化的居住選擇。以『台中小天母』著稱的11期重劃區，則吸引來自中科及竹科的通勤客群置產，房價登上5字頭。」

▲以「台中小天母」著稱的11期重劃區，吸引來自中科及竹科的通勤客群置產。（圖／記者陳筱惠攝）

楊正安補充，北屯區早期發展的松竹商圈和北屯商圈，房價相對親民，買方多是有地緣關係、熟悉北屯生活的在地民眾，其中屋齡25-30年內左右的3房中古華廈，總價在1000-1200萬元之間有機會成交，對於大多首購或小資族來說，是相對沒有負擔的價格。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

信義房屋更多相關新聞