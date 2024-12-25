住宅貸款逾放額創28月新高　信義：市場轉淡要留意





▲11月購置住宅貸款逾放餘額上升到71億元，寫下28個月新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

11月購置住宅貸款逾放餘額上升到71億元，寫下28個月新高，逾放比率微幅增加到0.07%。信義房屋專家表示，雖然逾放比率還是在歷史低檔，1萬元中只有7元錢逾放，但現在市場轉淡，有資金壓力的屋主轉售困難增，房貸逾放狀況可能還需追蹤。

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據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，過去17個月房貸的逾放比率多處歷史超低檔的0.06%，逾放餘額多在60餘億元，一直到今年11月攀高到71億元，金額寫下近28個月以來新高，逾放比率微幅增加到0.07%

不過，對比10.94兆的房貸餘額來看，逾放比率還是非常低，每1萬元中只有7元錢逾放，未來要留意趨勢上是否呈現緩步增加。

▲近年購置住宅貸款逾放餘額。（圖／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去的經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起。」

不過，曾敬德也提到：「雖然整體逾放狀況仍處非常低水位，不至於對於市場帶來價格上的破壞，但房市交易轉淡後，有資金壓力的屋主轉售難度增加，加上央行連續升息讓房貸負擔增加，現在房貸緊縮想要轉貸爭取寬限期也不容易，房貸逾放狀況可能需要觀察。」

金門地政士所長蕭琪琳表示，房市下滑的走勢時，甚至房價下跌時，貸款人對「房貸珍惜度」也可能下降，因此使得住宅貸款逾放上升，但以現在的經濟、房市狀況來說，只是停止上漲、鎮定格局，逾放不至於大幅增加。

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