土地單價衝195萬　高雄大遠百連續第12年蟬聯地王

▲高雄2025年公告土地現值26日公布，大遠百前的三多四路連續12年蟬聯高雄地王寶座，每坪達195萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2025年公告土地現值26日公布，大遠百前的三多四路連續12年蟬聯高雄地王寶座，每坪達195萬元，微幅調漲1%，地后同樣由明華路、裕誠路間的博愛二路拿下，每坪171.9萬元，與今年155.4萬元相比，大幅成長10%。

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高雄市2025年公告土地現值，地王及地后寶座均延續今年未曾改變。地王由大遠百前的三多四路拿下，地王土地公告現值從今年的191.7萬元，微幅上漲至每坪195萬元，這也是三多商圈連續21年登上高雄地王寶座。

而高雄地后同樣也是明華路、裕誠路間的博愛二路的巨蛋站2號出口蟬聯，代表巨蛋商圈也是連續第11年榮登地后，公告土地現值達到每坪171.9萬元，比起去年155.4萬元，大幅上漲16.5萬元，出現10.6%的漲幅。

▲高雄地后同樣也是明華路、裕誠路間的博愛二路的巨蛋站2號出口蟬聯，代表巨蛋商圈也是連續第11年榮登地后。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市地政局陳冠福局長表示，2025年公告土地現值調整作業，係由各地政事務所地價人員結合實價登錄資訊及蒐集交易案例估計而成，提報本市地價及標準地價評議委員會評定。

高雄市地政局指出，調幅最高行政區為楠梓區7.51%，因受台積電效應影響，區內科技產業聚集成形，加上新台17線交通建設挹注，吸引就業人口移入，剛性需求增加，核實反映房地交易價格上漲情形。

其次分別為鼓山區7.48%、仁武區7.30%、橋頭區6.70%及左營區6.52%，主要調整在市地重劃及區段徵收等開發成果顯現地區，環狀輕軌周邊、鐵路地下化沿線及捷運岡山路竹延伸線等交通樞紐地區，適度反映開發效益、重大建設及市場成交行情。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，三多商圈鄰近亞洲新灣區，區內引進不少高科技產業如輝達、鴻海等進駐，加上政府有不少大型建設、公共投資多，仍能持續維持12年地王身價不墜。

至於地后受惠北高快速發展，地價已有明顯漲幅，但地王、地后的公告土地現值，仍有約23.1萬元明顯的差距，因此短時間內三多商圈的地王寶座仍難以改變。

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