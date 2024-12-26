今年建商推案爆大量「可孵出60顆蛋」　591：房市在走鋼索





▲2024年全台推案量達2.56兆元天量，創下歷史新高。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

2024年全台推案量達2.56兆元天量，創下歷史新高，以大巨蛋造價估算，已可孵出60顆蛋。《591新建案》總編輯李忠哲表示，目前房市像遊走在鋼索上，稍有不慎就會摔個頭破血流，建議消費者避開一些缺乏就業、大型公建的高風險地區，才能在這波亂局中走得相對平坦。

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數字科技（5287）旗下《591新建案》統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元天量，再破歷史新高，若以台北大巨蛋造價約400億元來估算，已可孵出逾「60顆巨蛋」，規模相當驚人。

不僅如此，個案數、戶數等供給更是多到滿出來，較去年雙雙成長逾2成。但相較於推案一片火熱，房價顯得低調許多，整體開價雖然攻上6字頭高峰，且成交價也來到57萬元，但年漲幅卻不到1成，收斂不少。

▲近年全台建商推案總銷整理。（表／《591新建案》統計）

《591新建案》總編輯李忠哲表示，2024房市相當魔幻，上半年有多激情，下半年就有多冷感，尤其近日央行雖然刀下留人，「但有鑑於第七波管制又快又猛，許多建商來不及收手，只能硬著頭皮上場。」

李忠哲分析，明年最大未爆彈仍鎖定在房貸問題，從近期央行理監事會針對周轉金、理財型貸款等專案檢查來看，短期內對資金的「源頭打擊」還未結束，再加上年初適逢美國大選交接期等外部變數，都讓房市像是遊走在鋼索上，稍有不慎就會摔個頭破血流。

李忠哲認為，「量多、人少、買氣冷」的情況仍將持續一陣子，建議無論是建商或消費者，布局上都應放大風險係數，並避開一些缺乏就業、大型公建的高風險地區，才能在這波亂局中走得相對平坦。

代銷業者補充：「919後新案市場急凍，來得及能延後推案的，不少建商都盡量延後，並聚焦農曆年後買氣，如果有多少復甦，可能就會在329檔期推出，而919以前開案建案比較尷尬，不能下修價格求量，如此一來就便無法與已購客交代，於是就撐在那邊。」

▲《591新建案》總編輯李忠哲。（圖／記者項瀚攝）

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