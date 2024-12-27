八里站上4字頭　代銷：新北市新案房價凹陷剩3區

▲12月正式開案的訊塘段「春城新港灣」，基地面積約1714坪，為廣春成建設在八里區的第二場推案。（圖／記者詹宜軒攝）

房產中心／綜合報導

橫跨淡水、八里兩區的「淡江大橋」即將在2025年12月完工，兩區的房市發展也備受矚目。9月19日央行祭出第七波信用管制後，八里區仍有新建案勇於進場，業者認為：「買方多為自住、首購屬性，打炒房策略影響不大。」

12月正式開案的訊塘段「春城新港灣」，基地面積約1714坪，為廣春成建設在八里區的第二場推案，前案「春城台北港」於2022年推出，已經完銷，當時成交單價平均約31~32萬元，近期轉手單價則逼近39萬元。

而「春城新港灣」9月中後進入潛銷，實登揭露27筆，單價均站上4字頭，也宣告八里新案行情已有4字頭水平。在央行重手之後、甚至在「冬天的八里」進場，負責代銷的家河廣告總經理簡大惟表示：「區域買方多數是八里，以及鄰近蘆洲、三重、五股等區的居民，對氣候抗性不大。且因為八里、淡水、鶯歌，算是新北市僅存可用4字頭買到新案的區塊，加上買方以自住、首購為主，因此影響不大。」

▲「淡江大橋」預計將在2025年底完工。（圖／公路局提供）

據了解，「春城新港灣」將興建地上15層住宅大樓，坪數規劃22~25坪的2房、27~36坪的3房、及48坪的4房，總價帶自2房帶車位的1300萬元起。由於是三重新案價幾乎一半可入手，不少外區客直接從3房以上格局看起，總價在2000萬元內的產品，格外熱門。

另外，算是位於八里舊市區的「永雄海城」，採邊建邊售，基地位於中山路一段，基地面積約639坪，規劃地上13層住宅大樓，坪數是25~27坪的2房、及41~43坪的3房，強調戶戶皆有八里海景或山景，及其高坪效。該案同樣選在9月中後進場，來人目前均以在地客為主。

「永雄海城」專案經理李育誠透露：「此案位於八里舊市區，區內幾乎沒有新案，優點是距離未來『淡江大橋』閘道口約5分鐘車程，同時享有較成熟的生活機能。」但李育誠也補充：「部分在地客初期對八里4字頭會有抗性，但隨著實登逐步揭露，抗性也有逐漸消弭的跡象。」據查，永雄案目前實登單價在40~43萬元間。

簡大惟指出，未來2年，八里區推案將逐步熱絡，建商包括福容、豐邑、九揚、建義等都將加入戰局，將供給約1300戶量體，總銷達200億元，「隨著『淡江大橋』通車，未來還將建設八里輕軌，看好未來區域行情。」

▼位於八里舊市區的「永雄海城」強調戶戶皆有海景或山景，及高坪效，買方以在地客為主。（圖／業者提供）