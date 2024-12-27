萬華預售案驚見單價突破140萬　內行：同區單價差最多達60萬

記者項瀚／台北報導

萬華新建案每坪成交140萬元，創下區域史上最高價，而萬華史上次高價預售案每坪僅100萬元。專家表示，北市文山、萬華新案均價差不多，但文山房價較平均，萬華區內則差距頗大，南萬華目前還在8字頭左右。

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▲萬華新建案每坪成交140萬元，創下區域史上最高價。（圖／記者項瀚攝）



去年下半年萬華新建案「漢寶西門綻」成交單價破百萬，成為萬華破百第一案，引發話題，躍上多家媒體版面。最新實價揭露，同區的「ASTER ONE」成交單價更一舉衝破140萬元，最高來到142萬元，頗為驚人。

被視為北市房價後段班的萬華，預售單價飆破140萬元，甩開同為後段班的文山區。而文山區目前預售最高價也在近期出現，指標大案「元利四季莊園 」頂樓戶在9月底以每坪122萬元交易。

▲台北市萬華、文山區最高預售成交價整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，以整體新案均價比較，文山、萬華房價差不多，「只不過文山區價格比較平均，萬華區內落差就頗大，本次單價衝破140萬元的『ASTER ONE』緊鄰中正區，而南萬華行情還在8字頭，單價可相差高達60萬元。」

何世昌補充，「ASTER ONE」能創下每坪140萬元區域新高價，除了地段精華，規劃小坪數、低總價也是關鍵之一，關觀察本次創價戶僅15坪，總價2187萬元還是年輕人可入手的價格帶。

台北市不動產仲介公會中正萬華區副會長劉家豪表示，「ASTER ONE」位於中華路第一排角地，在交通條件、生活機能如此豐沛的地區，還坐擁永久棟距大路寬以及公園綠地，享出色景觀條件實屬難得，賣出萬華新高價其來有自。

劉家豪認為：「該案即便單價已來到140萬元，除了主攻想入主市中心的年輕客戶，也還是能吸引置產客目光，以15坪的新案產品來說，未來每月租金可能也要上看3萬元以上。」

劉家豪補充：「該區屋齡10年左右2房社區，成交行情約8~9字頭，不認為與新案的價差過大，事實上大同區新案、中古屋也有差不多的價差。」

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