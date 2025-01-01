空租2年終於等到　機捷再迎重磅旗艦店

▲位於松竹路一段、舊社捷運站附近的店面，1樓在空租2年後終於迎接新店家。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

被譽為台中最速重劃區的機捷特區，生活機能在5年內瘋狂生長，吸引大型連鎖品牌店進駐插旗，其中位於松竹路一段、舊社捷運站附近的店面，1樓在空租2年後終於迎接新店家，信義房屋專家認為機捷特區進入轉骨期，聯外道路逐漸開通，串連單元10、單元12。

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位於松竹路一段上的店面，據了解為重劃老地主自地自建，且相當因應潮流，所有規劃都符合法規，為標準的出租行店面，2年前就已完工的店面，2樓租給健身工廠後，1樓250坪空間迎來「Life 8」北屯旗艦店，據悉租金開價落在70~75萬元。

▲機捷特區的商家持續開設主要是人口的移入，帶動消費力道增強，以該路段來說，是寶雅率先插旗後，開始陸續有大型連鎖店如壽司店等進場。（圖／記者陳筱惠攝）



信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆則分析：「機捷特區的商家持續開設主要是人口的移入，帶動消費力道增強，以該路段來說，是寶雅率先插旗後，開始陸續有大型連鎖店如壽司店等進場，近期又傳出麥當勞、燦坤將進駐，生活機能一日勝過一日。」

吳俊霆表示：「機捷特區目前重大建設為聯外交通的擴充，可更有效率的串連單元10、單元12、還未開發的單元13重劃區，而捷運站的加持，更改變民眾交通上的方式，未來相當可期。」

商仲業者表示：「依照該店面的規劃，擁有大面寬、大平面層，滿適合做零售業或餐飲，又在捷運站旁，不少業者是插旗一個未來性，但該點位位在松竹路上車流量大，又有中央分隔島，容易成為切斷人潮的阻力，不過依照進駐品牌來說，多為目的性需求，可消弭部分抗性。」

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