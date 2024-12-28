住蛋黃區老華廈「機能好又增值」他列5優點狂讚！　一票卻搖頭

▲原PO推薦年輕人買華廈。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，有網友表示，蛋黃區的老華廈很適合年輕人，通常華廈的周圍機能都不錯，離市區近且還有電梯，很適合年輕人入手。不過網友卻搖頭，「不會特別增值，只是跟著通膨而已」。對此，信義房屋專家表示，年輕人偏好買新房，且華廈都更機率小。

有網友在PTT發文，「年輕人很適合商業區老華廈的吧」，蛋黃商業區的老華廈坪數實在，且大多設有電梯，不需要爬樓梯。雖然這些房子通常沒有汽車位，但他認為年輕人主要是想先累積資產，不會急著買車，所以沒有車位並不影響。

原PO還提到老華廈的其他優點，例如生活機能優越、通勤時間短。由於商業大樓下班後，機車空位變多，下班回家不用擔心找不到停車位。此外，便利商店的商品也很齊全，「類似通勤方向跟別人不一樣，總是不塞車的概念」，住起來非常舒適，建議年輕人買房時，可以考慮從蛋黃商業區的小坪數華廈入手，這樣既能自住又能增值，比起買偏遠重劃區更實際。

不過，多數網友卻不以為然，「老公寓還有都更的機會，老華廈剩什麼？」「華廈的修護成本，年輕人負擔得起？維護持有成本比大樓高很多，刁難住戶也多，尤其低樓層」、「很多電梯壞了不換，還一堆鞋子，可怕」、「蛋黃老華廈最後變成一生窮得只剩下一間房」、「台北市華廈少，要領薪水的負擔得起的更少」。不過也有網友指出，「管理好的市區老華廈真的香，可惜不好買」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在的年輕人大多喜歡買新房子，雖然華廈有電梯，功能性比公寓好，但是都更機會較小也比較難，除非是海砂屋或是地震毀損，才比較有機會。