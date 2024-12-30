2024年台中地王連3換　寶輝每坪388.25萬拿七期「歐風商旅」

▲七期市政北七路、惠民路口「歐風商旅」惠民段73地號「新六」土地被豪宅建商以每坪388.25萬元購入。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

歲末年終，台中土地交易市場今（30）日再傳重量級交易案。中部豪宅龍頭建商寶輝建設，以21.06億元購入七期市政北七路、惠民路口「歐風商旅」惠民段73地號「新六」土地，土地面積542.52坪，換算每坪單價達388.25萬元，登上台中土地交易單價最高的新「地王」。

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台中「地王」連三換，7月先傳出興富發集團高層用個人名義，以總價22.7億餘元購入朝富路惠安段7地號「國光客運」約651坪土地，每坪成交單價達350萬元，平了地王價，但僅當了半日地王，再傳出中悅建設以17.5億餘元、每坪單價約361萬元搶進七期台灣大道、河南路口旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地。

▲7月先傳出「國光客運」651坪土地，每坪成交單價達350萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

不到半年，台中「地王」再度換人做。據了解，「歐風商旅」基地位於七期新市政中心，靠近新光三越、台中大遠百商圈，以及秋紅谷、台中國家歌劇院。估價師表示該塊土地，土地容積率600%，加計危老獎勵及容移，最高可達1080%。

寶輝建設回應，目前七期精華區土地屈指可數，歌劇院旁一直是各家建商最重視的一塊，目前剛取得土地，未來適當時機才會公布規劃。據悉，寶輝明年將推出位於七期惠中路、市政北五路近2200坪土地，總銷逾200億元，市場推估，每坪單價將站上百萬元。

▼ 台中2024年地王連3換。

日期 建商/買方 位置 地號 面積 (坪) 總價 (億元) 單價 (萬元/坪) 備註 2024年12月 寶輝建設 七期市政北七路、惠民路口 惠民段73地號 542.52 21.06 388.25 新地王 2024年7月 中悅建設 七期台灣大道、河南路口旁 惠民段17-1地號 468.6 17.5 361 2024年7月 興富發集團高層 (個人名義) 七期朝富路 惠安段7地號 651 22.7 350 半日地王

目前已動工以及在售案的部分有，位於南七期惠文國中小第一排的「寶輝469 GONGYI AVENUE」，基地近600坪，總銷約40億元，基地三面臨路，地段絕佳，新案尚未公開已先動工。另，在台中國家歌劇院旁推出的「寶輝101 Theater South」豪宅案，規劃138戶住家，主力坪數50、70坪，總銷80億元，目前實登揭露115筆，銷售已突破8成，最高成交單價為27樓戶的99.56萬元。

▲七期幾乎已經無素地，該交易土地靠近新光三越、台中大遠百商圈，以及秋紅谷、台中國家歌劇院。（圖／記者陳筱惠攝）

除了大七期，寶輝建設位於北屯14期美和段計畫開發的三塊土地近4000坪，包括「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」，總戶數231戶、總銷120億元，都是三面臨路完整街廓。

儘管政府重手打炒房，但台中預售豪宅的房價持續創高，以10月推出的「聯聚理安大廈」戶戶單價破百萬元單價、總價破億，其中35樓戶總面積138.38坪，以總價1億5239萬元成交，扣除車位後，每坪成交單價127.2萬元，也直接改寫七期預售豪宅單價新紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析：「建商購入的為市政北七路、惠民路雙幹道路口的方正角地，建物屋齡已達28年，往後具有都市更新、危老重建的彈性，可爭取容積獎勵增進開發效益，因此吸引品牌建商出手獵地。」

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