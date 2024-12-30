都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

▲新光三越中山店連續8年蟬聯地王寶座，2026年可望被超車。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南2025年公告土地現值30日出爐，新光三越中山店連續8年蟬聯地王寶座，公告現值單價為115萬元，而地后則是新光三越新天地店，由今年的109萬元上漲至114萬元，地王、地后的差距僅差1萬元，專家預估，2026年新天地店就可望超車中山店，直登地王寶座。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

台南市地政局30日公布2025年台南公告土地現值，地王及地后寶座都未出現更動，地王仍是新光三越中山店，再度蟬聯地王，連續8年蟬聯台南地王寶座，公告土地現值單價從去年114萬元小漲至115萬元，不料地王寶座搖搖欲墜。

地后寶座則是由新光三越新天地店拿下，公告土地現值從今年的每坪約109萬元上漲至114萬元，漲幅約4.5%，與地王僅微幅差距1萬元。

台南2025年公告土地現值，經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均調幅增加6.07%，台南市長黃偉哲表示，本市近來因各項重大建設及土地開發，帶動區域不動產市場價格上漲。

▲近年逛街人潮慢慢從中山店轉移到新天地，出現商圈轉移現象。（圖／台南市地政局提供）

台南市地政局局長陳淑美表示，本次公告土地現值漲幅較大的地區，前五名分別為善化區達22.86%、七股區為13.04%、安定區11.50%、新市區7.89%及麻豆區7.86%等。主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大漲幅，一般地區則緩漲，反應市場動態。

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，地王、地后都位於中西區，該區是台南開發最早的市區，也是發展最成熟的區段，不過近年逛街人潮慢慢從中山店轉移到新天地店，出現商圈轉移現象。

佘光宗說：「中山店受鐵路地下化影響，附近的台南火車站正在改建，串聯的北門路商圈也因交通黑暗期受影響，人潮逐年流失，想等到商圈復甦，預計要等到鐵路地下化完工。」不少逛街人潮轉移到新天地店，預估最快2026年的公告地價，中山店的地王寶座就將被新天地店超車。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析