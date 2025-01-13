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元利四季莊園　萬坪複合造鎮的全生活體驗

▲▼元利四季莊園,台北市,李天鐸。（圖／元利四季莊園提供）

▲「元利四季莊園」空拍圖。

圖、文／新聯陽實業提供

在台北市繁華都心，千坪基地已難得，萬坪基地更稱得上鳳毛麟角。台灣一線建商元利建設歷經十餘年醞釀，終於在2024年第三季，於文山區木柵路一段，推出面積逾12,000坪的「元利四季莊園」市心型造鎮大案，磅礡尺度不僅全台罕見，更是集團首屈一指的年度鉅作。個案除了緊鄰10.8公頃仙跡岩（景美山），同時還與12,600坪木柵公園地界構連，形成「萬坪社區」疊加「萬坪公園」的超廣域尺度，還能從社區裡直接散步到公園，家彷彿蘊藏一座城市園林，享有極致奢華的俬苑綠域，堪稱城市裡的居住烏托邦。

▲▼元利四季莊園,台北市,李天鐸。（圖／元利四季莊園提供）

▲基地緊鄰日後的捷運環狀線南環段Y4站。

南環段動工在即　捷運題材加值木柵

「元利四季莊園」為木柵路一段、光輝路、下崙路所圍的全街廓鉅型開發，因地處木柵繁華位置，開車經信義快速道路，平均約15分鐘可迅抵大安與信義區。此外周邊生活機能也極便利，像是坐擁三快聯外道路，並享有中山、永建、再興等多所明星小學學區資源。至於交通遠景上，捷運環狀線南北環段將於2025年Q1動工，基地距南環段Y4站僅400米之遙，再加上軌道路線串連東環段，日後可直達信義與內湖，同頻信義計畫區和內科的跨區生活圈利多，讓木柵價值應聲翻漲。

▲▼元利四季莊園,台北市,李天鐸。（圖／元利四季莊園提供）

▲「元利四季莊園」建築外觀3D情境示意圖。

複合造鎮超享受　休閒、採買、交通all in one

受惠於廣袤基地的先天優勢，「元利四季莊園」還導入住、商、藝、遊、行等共鑄一體的多核心機能。包括規劃一樓沿街店面、打造面積高達2,500坪且總計超過30項的休閒娛樂設施；此外，社區還將設置接駁專車，日後可串連捷運辛亥站、市政府站、台北101／世貿站，暢行台北市各大繁華節點。這座挹注十多年籌備的複合造鎮社區，涵蓋日常多維度需求，「all in one 全生活體驗」的超居住豐富性，是元利建設用「待如家人」心念，真摯打造的都會優質好宅。

李天鐸的留白美學　涵養空間讓自然進入

這件堪稱台北城南土地再造運動的造鎮大案，不僅面積高達12,000坪，總戶數更上看1,642戶，全區共包含8棟住宅建築、1棟門廳建築以及1棟完整的休閒會所建築。規模如此宏觀鉅構的造鎮，背後推手除了元利建設對城市生活的美好藍圖，更有李天鐸建築師全區擘劃的掌舵和勾摹。面對偌大社區，李天鐸最核心的概念就是「把自然帶進來」，利用基地的寬闊幅員來涵養留白生活空間，並藉由和木柵公園、仙跡岩山巒咫尺相鄰的條件，把山林草木的蓊鬱清曠帶進這些留白處，讓大自然能於日常俯仰之間，自由流動與滲透。

▲▼元利四季莊園,台北市,李天鐸。（圖／元利四季莊園提供）

▲李天鐸建築師「元利四季莊園」手繪稿。

住宅量體退縮於邊界　創造豁達視野與內庭

整個社區有共有10座建築，如何創造最適切有利的配置，達到社區自然以及居家賞景極大化，是李天鐸思考建築佈局時的主軸。所以配置上，李天鐸把住宅量體退縮到社區的邊界，這樣一來，整個內部庭園就成為和木柵公園相連、豁達寬闊的綠帶森活場域；同樣地，讓建築群朝邊界配置，也有效拉開了棟距，讓8座住宅建築的相互干擾降至最低。達到李天鐸口中：「退縮讓自然與生活空間極大化，而建築立體化後，佔據地面的空間就能極小化，讓出來的底層空間，可以全部交付自然。」

關鍵字：元利四季莊園台北市李天鐸

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