「將捷朗學」打造全齡宜居環境　將捷集團致力投入ESG發展

▲「將捷朗學」享「北大特區」豐富的生活機能，食衣住行育樂輕鬆滿足外，全齡住戶宜居環境及人文氛圍，受到許多民眾關注。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

新北市「北大特區」經過20多年的成熟發展，不僅有豐富的生活機能，加上棋盤式整齊劃一的街道與綠意生活，受到許多民眾青睞。

▲「北大特區」充滿人文薈萃氛圍，加上便利的生活機能成為許多人心中的理想居住所在。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

財經專家汪潔民提到，「『北大特區』可以說是新北市所有重劃區裡生活CP值最高的。依都市計畫的規定，建物往後退縮有更寬闊的道路，至目前為止綠覆率也是所有重劃區裡最高的。『北大特區』它主要的來源都來自於科技族或者樂齡人士，因為在這裡從小學到研究所再到博士班，教育資源是相當完整且豐富的，因此也受到許多父母青睞，可以安心讓孩子有一個更優質的學習環境。」

▲食衣住行育樂都能輕鬆滿足。

不僅如此，加上優越的生活機能也帶動區域發展潛力。財經專家汪潔民補充，「『北大特區』是新北到桃園的一個交通樞紐。2025年三鶯線通車之後，它可以直接連接到頂埔，串起整個大台北地區非常便捷。從高速公路也可以直接到達桃園，這就是為什麼連竹科的朋友都會優先選擇『北大特區』。」

▲▼棋盤式街道加上綠意生活，天天都能徜徉在樹海林蔭大道。

將捷集團看準潛力，推出區域裡匠心打造的第二個作品「將捷朗學」。因應全球ESG浪潮，積極佈局企業ESG，關注永續發展與淨零減碳議題，擁有企業必備的綠色競爭力。財經專家汪潔民進一步說明，「建築業攸關我們生活中所有的碳排量，也就是說如果建築業能夠減低房子碳排量的話，會賦予這家建設公司更高的評價。2028年以後，一直到2050年代，在購屋時，觀察它的碳排量可能會成為房價的一個重要指標。ESG在現在社會裡，有許多的弱勢關懷以及環境保護議題，所以對建設公司來說，如果能貫徹ESG的話，對於所推出的產品也會得到更多的肯定和關注。」

▲「將捷朗學」享大棟距舒適空間，並邀請到太研景觀設計大師吳書原親自操刀規劃，致力讓住戶享有最優質的生活品質。

而這一次匠心推出的「將捷朗學」，坪數規劃21到38坪，2至3房，採一層五戶僅60戶，戶戶稀有讓購屋族搶先想要入主。專案經理孫維陽說，「將捷集團繼『將捷MIT』後，秉持30年的職人精鑄精神再次來到北大特區做『將捷朗學』的產品規劃。『將捷朗學』臨20米的學勤路，沿街都市計畫退縮18米，與對面將近有80米的棟距；同時產品規劃非常獨特，零店面規劃加上完整的庭園景觀，還有空中花園等都是由太研景觀的吳書原老師親自操刀規劃。一樓的公設則是由如榆建築設計來做完整的公設規劃，VIP的設施延伸至後花園，讓住戶可以享有非常好的生活品質和居住環境。」優越的大學城生活氛圍，食衣住行育樂同時輕鬆滿足，和家人徜徉在樹海林蔭大道，每天都能感受生活的每一刻美好。