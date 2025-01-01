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「金龍海嘯第一排」史上最重打炒房　2道緊箍咒買氣斷

本刊採訪3位專家（左起為吉家網不動產董事長李同榮、台北市不動產開發公會理事長陳勝宏、戴德梁行董事總經理顏炳立）皆認為多頭將反轉，2025年房市走向「量縮價等跌」格局。

▲本刊採訪3位專家（左起為吉家網不動產董事長李同榮、台北市不動產開發公會理事長陳勝宏、戴德梁行董事總經理顏炳立）皆認為多頭將反轉，2025年房市走向「量縮價等跌」格局。

圖文／鏡週刊

2024年房市驚濤駭浪，上半年新青安政策點燃房價高漲，沒想到下半年限貸令加上央行第7波信用管制，資金緊縮買氣降到冰點，市場浮現解約潮；儘管12月央行理監事會，未再出手第8波管制，但房市已豬羊變色。本刊採訪3位專家，皆認為這波打炒房是史上最重一擊，超漲區恐怕「打龍成蛇」，預測2025年房市走空「量縮價等跌」，房價開始鬆動，自住民眾只要有足夠自備款，可大膽進場議價。

買氣急凍！從2024年10月分的六都交易，首度陷入月增率與年增率皆呈現負成長，可看出房市豬羊變色，「寒冬正要開始，這股寒流會延續到農曆春節後，交易量緊縮，弱勢區域流通風險更將增加，恐成為金『龍』海嘯第一排。」儘管央行未祭出第8波打炒房，吉家網不動產董事長李同榮在第一線仍感受到，民眾購屋信心大幅滑落，並大膽預言，2025年第1季將進入空頭初跌段。

央行祭出史上最重拳打炒房，資金緊縮造成房地產買氣急凍。

▲央行祭出史上最重拳打炒房，資金緊縮造成房地產買氣急凍。

炒作消風　成交量衰退

「房地產市場之所以火熱，資金是重要因素。」戴德梁行董事總經理顏炳立，2024年12月中受邀台灣傳統基金會的演講提到，過度炒作的市場已脫序，大家都忘了自己是誰，「房市榮景因『政策』和『資金』結束，炒作消風就是拋貨時，2025年走向『量縮價等跌』局面。」顏炳立解釋，禁止換約（政策）、貸款限縮（資金）這2道緊箍咒，必定壓迫買氣斷崖式降溫。

根據內政部實價登錄最新統計資料顯示，就連領頭羊預售市場也已經受到衝擊，2024年10月全台預售揭露量4,600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較6月景氣高峰時月銷達1.66萬件，短短4個月，買氣銳減7成，可見房市受限貸令以及央行打炒房的箝制，民眾對房價上漲的預期心理消退，預售市場的價量動能，進入休眠期。


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關鍵字：鏡週刊打房房產雲

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