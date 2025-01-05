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台中交屋潮來襲　不動產公會：未來3年移轉數字不會差

▲▼ 北屯機捷,勝麗方程式,法拍,北屯街景,機捷特區,房地合一稅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中交屋大軍來襲，北屯區2024年有4個月單月買賣移轉量超過1000戶屋。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

迎來2025年，台中市2024年買賣移轉棟數數據公布，全年買賣移轉棟數來到5萬4996棟，創下14年以來數據新高，而業內人士分析，買賣移轉棟數為不動產的落後指標，2024年爆大量反映3年前預售屋推案數據，且未來3年數據不會太差。

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數據公布，台中市全年度買賣移轉棟數來到5萬4996棟，與台中市不動產開發公會預測全年約5.4～5.5萬棟差不多，觀察實際數據，台中市自2019年開始，每年預售屋推案戶數皆超過2萬戶，2024年交屋的數量反應3年前推案，而當年度推案超過2.4萬戶，加上上市櫃營建業第四季有完工入帳需求，因此台中市2024年最終月移轉4651戶，讓數據衝上新高。

不過近期房市買氣冷卻，台中市不動產開發公會認為：「實際上買賣移轉棟數為不動產的落後指標，從這幾年推案戶數來看，『這3年數據不會差』，但是要關注中古屋交易量下滑，兩相抵銷預計2025年整體買賣移轉棟數仍有機會微幅成長。」

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲海線的台中港特定區也有多個指標案交屋，成為台中買賣移轉棟數中的中流砥柱。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察近5年預售屋推案戶數，2020年台中推出2.4萬戶、2021年同樣也是2.4萬戶、2022年飆高至2.5萬戶、2023年微幅下降來到約2.2萬戶、去年則是維持2.4萬戶。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄認為：「受到整體景氣與市場環境的緣故，預計2025年開始全國推案戶數將減少15%以上，預售與成屋市場都將呈現量縮格局，另外《國土計畫法》延後，也將會影響農牧用地，雖然對於住宅營建用地無直接影響，但長期來看土地供給仍會減少，進一步壓縮住宅供給。」

受到第七波信用管制以及建照塞車影響，台中至少有1200億元案量延遲至2025年第一季迸發，台中市不動產開發商業同業公會副理事長、根園建設總經理謝麟兒則認爲：「限貸令後來人來客銳減，多數已上線一段時間的個案成交率下降已是事實，業界也都做好長期抗戰準備。」

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關鍵字：台中市買賣移轉棟數房市預售屋推案限貸令

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