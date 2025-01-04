書街老牌「天瓏書局」恐淪都更孤島　開發商：等老闆點頭

記者項瀚／台北報導

45年前開幕的重慶南路「天龍圖書」早在多年前撤出，透天店面空置，將投入危老改建，但隔壁的「天瓏書局」目前暫不同意都更。事實上，「天瓏書局」右側已拆除，左側整排也已通過危老核准，未來恐成為都更孤島。專家分析，若不參與都更，該透天價值會損失約3億元。

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▲重慶南路「天瓏書局（資訊）」可能成為都更孤島。（圖／記者項瀚攝）

重慶南路早期是相當有名的「書店一條街」，45年前、1979年時「天龍圖書」在重慶南路一段107號開幕，這處「天龍書店起家厝」已在幾年前遷移至重慶南路一段43號，原址已成空店面，並在近期通過危老重建核准，準備變身為新大樓。

而現在，重慶南路一段107號的隔壁（105號），有一間「天瓏書局」，這其實與「天龍圖書」是不同的老闆。

天龍圖書老闆沈榮裕解釋：「以前我在107號開店時，分租了一小個位置給他（天瓏書局彭董），他從最一開始2個書架開始租，專攻電腦書，後來越做越大，多年前我就把這家店給他，從『天龍圖書』變成『天瓏書局』。」

沈榮裕接著表示：「但107號由於房東要參加都更重建，所以天瓏書局彭董才搬到隔壁，也就是現在的105號，而該店面產權正是天瓏書局彭董自己的，目前好像沒有要一起都更。」經查謄本，彭董早在2004年就購入。

記者實地走訪，「天瓏書局」右側為一細長重建空地，已掛上綠牌，再查台北市建管處資料，右側整片的老屋也已通過危老核准，獨留「天瓏書局」夾在中間暫無參與，未來若兩側基地開始重建，那麼「天瓏書局」也就淪為都更孤島局面。

▲「天龍圖書」、「天瓏書局」的差異整理 。（表／記者項瀚製）

記者聯繫到，經手該案整合的誠忠不動產總經理黃耿彬。他受訪表示：「當然非常希望『天瓏書局』也加入重建，這不僅是為了區域街廓的完整性，對彭董來說也能達到效益最大化，我們會再持續與他溝通，盼他點頭參加，但由於建案開發有時程壓力，實在無法確定可以等多久。」

建築師劉獻文分析，若「天瓏書局」仍不同意重建，變成都更孤島之後，房地價值會下降很多，到時再後悔也來不及了，「由於該基地狹小、狹長，獨自重建後容積根本用不完，估算若採獨自重建，對比與建商合建，價值將損失約3億元。」

致電「天瓏書局」彭董，但他一聽到是地產線記者，就拒絕受訪。

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