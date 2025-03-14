她猶豫要「先買房 or 先生小孩？」　網答案一面倒：比較安全

▲要先買房還是先生小孩比較好呢？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是買房子，還是生孩子、養孩子，都需要花費很多錢。近日有網友發文表示，在還沒有房子的情況下，大家覺得應該先買房，還是先生小孩比較好呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「先生孩子再買房子 or 先買房子再生孩子」為標題發文，提到在沒有房子的情況下，如果先買了房，可能手上的錢幾乎都會投下去，而且之後也要還房貸，等到再次存到一筆錢，年紀也比較大了，或許就生不出小孩了。

不過原PO也說，倘若先生孩子，不只時間被剝奪，錢也會花不少，而且在沒買房的情況下，就得租屋，租金和養育費用加起來後，應很難存到錢，或許要等小孩長大、出去打工，才能一起買房。因此她就想知道，大家覺得要先買房好，還是先生小孩好？

貼文曝光後，底下網友幾乎表示，「沒房，千萬別生小孩；房子，是養小孩的基本」、「我自己的想法是沒有房子我不敢生，所以我跟老公先買房了，孩子就看緣分」、「還是先買房比較安全，房子事關生存，孩子是奢侈品，孩子生不出來就算了」。還有網友回應，「也許買了房子，就不會想生小孩，夫妻倆的小世界」、「真的開始繳房貸，才知道生小孩又買房，對普通人來說多奢侈」。