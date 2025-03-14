分手搬離合租房！她「把按摩椅扛走」挨罵　網吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前與男友合租房，對方還買了台按摩椅作為她的生日禮物；然而，她前陣子發現男生跟其他女生曖昧，兩人也走向分手一途，於是便搬離租屋並打算將按摩椅扛走，結果遭對方怒罵，讓她委屈又疑惑，直呼「分手把按摩椅搬走很過分嗎？」

女網友在Dcard發文提到，她之前一直很想要個按摩椅，男友得知後二話不說帶她去買，作為她的生日禮物，「最近因為我的工作關係，常常需要到外縣市出差，有時一待就是半個月，因此變得聚少離多，後來我休假待在家時，意外發現他手機裡有跟其他女生的曖昧對話，我沒有糾結太久，就攤開直接問他，後來我們吵了一架，他也承認自己變心，所以仍走到分手這個結局。」

她表示，他們是在外合租房，爭吵後雙方都搬離租屋，打算讓它空著到租約到期，「所以這幾天我們都在收拾行李，我說要請貨運把按摩椅搬回我家，結果我們倆又大吵了一架，他罵我真的很厚臉皮，連按摩椅這麼貴重的東西也要拿走；但我認知裡，那是他買給我的禮物，加上這件事的發生也算是他對不起我，難道他都沒有一點想補償的心態嗎？怎麼還能這麼理直氣壯？」

對此，網友們紛紛回應，「之後賺錢了再自己買一台啦，不要這麼貪」、「兩個人都感覺蠻自私的」、「如果已經說了送妳當生日禮物，拿回去不是妳厚臉皮，是他厚臉皮吧！這跟分手原因或東西貴不貴重無關」、「感覺比起跟前男友分手妳更在意按摩椅」、「分手了還要計較這些很難看啦」、「既然不能勸分，那就敲碗血流成河」。