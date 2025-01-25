13年豪宅6.69億成交奪2024總價冠軍　房仲1原因稱：非主流

記者項瀚／台北報導

2024年北台灣豪宅王出爐，最高單價是「元利信義聯勤」連續4年蟬聯，最高總價則為「皇翔御琚」，權狀廣達342坪，總價6.69億元。房仲表示，一般北市頂級豪宅房屋權狀多設定在200坪內，該物件達288坪，算是非主流豪宅產品坪數，但仍有其市場。

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▲2024年北台灣豪宅王出爐，最高總價為「皇翔御琚」，權狀廣達342坪。（圖／記者項瀚攝）

統計2024年北台灣總價、單價最高的豪宅交易，總價最高是信義區「皇翔御琚」5月時以6.69億元交易，權狀廣達342坪，拆算單價為219萬元；單價最高為大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」，最高單價達279萬元。

▲2024年北台灣總價、單價最高的豪宅交易。（表／記者項瀚製）

「皇翔御琚」屋齡已13年，但根據皇翔（2545）2023年底法說會資料，該案還有126.5億元餘屋，仍持續努力去化。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，高總價豪宅去化本就需要一段時間，加上信義區豪宅聚集，一線豪宅品牌選擇多，且社區若發生個案抗性，都可能影響銷售表現。

不過，賴志昶強調，雖然「皇翔御琚」銷售速度較慢但價格表現還是相當不錯，觀察2024年共成交7戶（實登截至2025年1月），單價站穩200萬元以上，落在206~226萬元。

經手多筆信義區豪宅的房仲黃登暘表示，放眼信義計畫區豪宅，基地面積超過2500坪的社區不多，「皇翔御琚」坐擁2622坪大基地，道路退縮氣派，且房屋坪數規劃得比一般豪宅還大，有其市場。

黃登暘表示：「一般頂級豪宅若非打通，房屋權狀通常會在200坪以內，而奪下2024年豪宅王的『皇翔御琚』房屋權狀廣達288坪，雖非為主流豪宅坪數，但實務上還是會有需要那麼大空間的富豪。」

至於「One Park Taipei元利信義聯勤」房屋權狀大多落在150坪左右，由知名品牌建商元利打造，屋齡6年，高樓層眺望大安森林公園景觀，被稱為全台最貴豪宅當之無愧，已連續4年拿下全台最高單價豪宅寶座。

▲「One Park Taipei元利信義聯勤」蟬聯4年全台最高單價豪宅寶座。（圖／記者湯興漢攝）

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