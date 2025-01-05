高雄仁武房價穩定　在地：實登價釋出「接手力道強」

▲高雄仁武區房市剛性需求強，房價表現穩定。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

受惠台積電，近年高雄房市價量齊揚，但在919後不禁讓人擔心房價回落，甚至拋售。在地房仲表示，楠梓、橋頭受大環境政策影響較大，仁武一直以來買盤都以剛需自住為主，沒什麼投資炒作，「觀察目前房價沒有下滑，只要是跟實價登錄差不多的價格，接手的力道還是存在，且12月買氣已開始復甦。」

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2022年8月楠梓產業園區舉行動土典禮，當時高雄市政府也首度證實台積電設廠消息，並在同年9月取得建照，帶動高雄楠梓、橋頭、左營、仁武4區房市，價量齊揚。而在這幾年房市「激情」過後，央行於2024年9月19日祭出第七波選擇性信用管制，重擊市場，高雄這4大區塊也讓不禁讓購屋族擔心價格是否修正回落。

東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲表示，台積電議題最明顯帶動的是楠梓、橋頭，房價漲最兇，新案甚至已逐漸站上4字頭，相當驚人，相對地過去一段時間也有較多投資性買盤湧入，如今市場冷卻後，面臨的壓力也會比較大，「反觀仁武區，買盤一向以剛需自住為主力，沒什麼投資炒作，房價表現穩定許多。」

林雅玲表示，仁武區雖然沒有什麼重大建設，但地段位置極佳，算是高雄的中心點，通往左營、鳳山、三民、楠梓、大社等區方便，且通勤時間平均，房價也相對親民，因此磁吸高雄各區購屋族移入，尤其是講究生活機能，又希望兼具新大樓環境的年輕購屋族群。

林雅玲觀察，919後雖然仁武區交易也呈現量縮，沒有所謂的投資客拋售潮，價格也沒有明顯下滑跡象，頂多價格不再創高，「現在只要是屋主稍微讓一點價，跟實價登錄的金額差不多，接手的力道還是存在，且政策利空已逐漸消化，12月開始買氣有稍微復甦。」

▲林雅玲介紹仁武有3大購屋熱區，分別是勇全路、承德重劃區、84重劃區。（圖／東森房屋提供）

林雅玲接著介紹，仁武有3大購屋熱區。首先是勇全路一帶，該區新大樓林立，鄰近澄清湖，環境舒適，且距離仁雄路商圈近，生活機能便利，頗有鬧中取靜之感，5年內大樓成交單價31~40萬元，10年內中古大樓單價則為28~30萬元。

第二是承德重劃區，該區開發已相當飽和，生活環境與農16特區很近，新案成交單價落在31~43萬元，中古屋則約為30~36萬元。第三是84重劃區，開發也飽和，屬北屋滯洪公園一帶，由於愛河支線行經，區內規劃有河堤公園，綠意環境舒適，新案單價為30~36萬元，5~6年中古屋則為31~33萬元。

▲東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲。（圖／東森房屋提供）

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