環狀線未按圖施工遭求償19億　中工：已依核定嚴格執行

▲捷運新北環狀線因去年0403大地震受損，今（3日）市府委託的第三方單位鑑定出爐。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者項瀚／台北報導

捷運新北環狀線因去年0403大地震受損，今（3日）市府委託的第三方單位鑑定出爐，認為受損起於人為因素，指中華工程未按核定施工圖施作，雙北市政府將求償19.27億元。對此，中工回應，雖施工難度高，但中工均依核定施工圖說嚴格執行，尊重第三方專業見解，但也將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬。

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新北環狀線因去年0403大地震受損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，今（3日）結果出爐，確定環狀線受損是「人為因素」，主因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位。

對於復原工程及營運損失費用，新北市長侯友宜強調，雙北市政府會向中華工程提告，求償19.27億元，「一毛錢都不會放過。」

中華工程發布最新回應：

針對新北市政府今日公布的鑑定報告，中華工程對環狀線0403地震受損事件深表遺憾，並重申本公司始終重視施工品質與公共安全。

關於環狀線本次受損橋梁位於Y12橋和站～Y14板新站間，設計廠商採用國內首次應用於高架捷運的「疊式橋梁結構」，且施工難度高，中華工程於得標承攬本工程施工標後，均依核定施工圖說嚴格執行。

本次受損位置的橋梁上、下支承設計相同，「調坡板均有銑穿」，但地震後僅上支承受損，下支承完好，顯示因高度差異，上支承承受更大地震力，故設計顯應符合更高強度標準，調坡板銑穿與支承失效並非災損主因，相關原因需從結構設計強度等因素進一步檢討。

中華工程秉持企業精神，全力配合雙北市政府推進復原工程。在新北市政府委託中華民國結構工程學會調查期間，自第一次專家會議起，學者專家即建議更換支承裝置並增設防落橋與抗拉拔裝置等止震設施，以提升結構安全。本公司依建議積極進行復原工程，使環狀線於113年12月12日全線恢復通車。

對於鑑定報告所提災損現象，中華工程尊重第三方的專業見解，但也將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬，有關求償事宜，我們將依法律途徑與雙北市政府溝通，力求妥善解決，中華工程感謝各界的關注，並將繼續以專業與負責的態度配合後續處理。

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