台積量產「楠梓漢」飆風再起？　專家打臉5字頭難超車

▲台積電宣布到高雄楠梓設廠後，附近的高大特區成為近年的房市購屋熱區，已購客被笑稱是「楠梓漢」，有網友發問未來可對標美術館特區房價嗎？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電宣布到高雄楠梓設廠後，附近的高大特區成為近年的房市購屋熱區，根據實登，區域最高成交價已衝破5字頭，已購客都被笑稱是「楠梓漢」，有網友在論壇發問，今年台積電量產，楠梓未來對標美術館上看60萬元，甚至70萬元，有機會嗎？

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原PO在網路論壇Dcard以「台積電高雄即將投產，楠梓漢再起？」發問，原PO透露，沒意外今年台積電高雄廠就會正式完工加入營運，仔細想想以前中油退出到整地，台積電宣布要去高雄蓋廠房，不過一眨眼，楠梓的房市是否有機會再噴漲一波？

他並指出，現在楠梓地板價「高大之森」已經是50萬元，未來對標美術館特區上看60甚至70萬元有機會嗎？加上高大特區附近還有不少素地，一案疊一案，現在買一間投資還來得及嗎？

PO文一出引來不少網友熱議，正反意見都有，有網友直言，「高大之森」已經要推2期，真的有可能創楠梓新天價，也有網友認為，50萬元是真的盤子。

▲雖然台積效應驚人，目前5字頭已經堪稱是高大特區的「天花板價」。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄統計高大特區預售大樓、華廈房價，2024上半年均價為31.9萬元，下半年均價為37.2萬元，儘管央行去年9月19日祭出第七波信用管制，下半年仍出現16.6%的漲幅。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀也反駁，目前5字頭已經堪稱是高大特區的「天花板價」，雖然台積效應驚人，帶動楠梓房價已出現一波飆漲，但未來若要對標美術館特區房價，仍有困難。

然而台積電後續還有P2、P3廠將持續裝機，隨產業進駐的人口愈來愈多，目前區域預售大樓買氣雖然量縮、價格仍持穩，謝哲耀說：「5字頭是特殊產品，包括具援中港濕地公園、台灣海峽等綠地、海景景觀，才有機會衝上5字頭。」

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