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借名登記「無須繳稅？」律師提醒：小心被侵占盜賣求助無門

▲▼房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲律師提醒，勿以投機方法藉由借名登記規避應承擔的義務或責任。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

根據律師執業個人觀察，許多客戶偏好使用借名登記規劃資產，所以借名登記相關的權益及稅負問題越發重要，借名登記依照我國現行法規定下，可能會涉及所得稅、土地增值稅及遺產稅問題。

首先，依照國稅局認定，個人獲取借名登記土地之售地利益，應列為其他所得申報所得稅。該局舉例甲兄與乙弟各出資共同購買A農地，並約定借名登記在乙弟（出名人）名下，嗣後甲兄與乙弟同意出售A農地，並依二人協議，甲兄（借名人）獲取售地款。

針對這筆售地款，國稅局認為，甲兄（借名人）取得該筆借名登記財產的售地利益，依照所得稅法規定，依法要課徵所得稅。【註1】

或許有人會問：個人出售土地不是免稅嗎?但是須注意，依照所得稅法第4條第1項第16款所規定，個人出售土地其交易之所得免稅，只限於土地登記簿上之所有權人。

而借名人（甲兄）不是土地登記簿上的所有權人，依照現行多數實務上看法，不動產借名登記契約為借名人與出名人間之債權契約，因此，借名人（甲兄）僅僅取得對登記名義人（出名人，乙弟）終止契約返還土地的請求權。

換言之，當出名人（乙弟）出售土地取得價金，屬於債權買賣行為，當出名人（乙弟）將價金返還給借名人（甲兄）時，借名人（甲兄）取得該筆借名登記財產的售地利益，依照所得稅法第14條第1項第10類規定，依法要課徵所得稅。

更進一步說明，可以參照最高行政法院101 年度 4 月份第 2 次庭長法官聯席會議說明：出售土地之交易所得，免納所得稅，係因土地所有權人出售土地，已受土地增值稅之核課，為免重複課稅 ，故不再就交易所得課徵所得稅。

而不動產借名行為是因為出售土地移轉登記移轉所有權的行為，故屬出售債權而非出售土地，所以沒有免課所得稅的適用。

其次，借名登記可能涉及土地增值稅的問題，土地增值稅是針對土地所有權人之土地，於移轉時因自然漲價所課徵的稅。借名登記原因關係終止後，而請求移轉借名土地給實際所有權人時，應向請求登記移轉之土地實際所有權人課徵土地增值稅。

也就是當借名人 （甲兄）終止借名關係時，出名人（乙弟）即負有返還所有權之義務，此時，甲兄要取回「借名登記」的土地要申報課徵土地增值稅。

最後，借名登記也可能涉及遺產稅的問題，假設借名人 （甲兄）過世，因甲兄生前將土地借名登記在出名人（乙弟）名下，死亡後經由法院判決，該土地屬於甲兄財產，甲兄的繼承人必須把該筆借名登記的土地以「土地登記返還請求權」財產併入遺產， 自判決確定日起六個月內補報遺產稅。【註2】

因此，借名登記因為不是法定名義人不用繳稅的說法是不正確的，或者千萬不要用投機方法，藉由借名登記來規避應承擔的義務或責任，若有需要仍應找專業律師討論才是保障自己的權益的方法。

【註1】借名人所獲取之售地利益，是實現債權處分之利益，屬於所得稅法第14條第1項第10類規定之其他所得，應以其收入減除必要費用後之餘額為所得額，依法課徵綜合所得稅。

【註2】須特別注意的是，此時甲兄所遺留的是請求土地登記返還的債權，所以課稅標的為「土地登記返還請求權」並非「土地」，所以繼承人無法適用都市計畫法第50條，公共設施保留地免徵遺產稅的規定。

作者／吳曉琪律師　英國倫敦大學學院國際銀行及金融法碩士畢業，擅長民事、商事、金融、證券、洗錢防制法、新創以及各種財經類別案件，協助公司企業從創立、成長、成熟、轉型等各種營運階段，解決不同公司治理、法令遵循及防制洗錢等法律問題。秉持多年待在金融業之實務經驗，熟稔個人資產、遺產繼承等規劃。

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關鍵字：借名登記吳曉琪

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