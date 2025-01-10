專家預測今年歐洲房產復甦！　主要市場投資增15％

▲美國房地產熱度近年偏高，專家估計歐洲房產市場將於今年復甦。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

隨著投資活動的回升以及主要市場領域的增長，分析師預測歐洲房地產市場在2025年將進一步復甦，增長幅度可以達到15％左右。

綜合外電報導，2024年房地產交易量逐步增加的趨勢，預計在未來12個月內將加速發展。利率進一步下調可能緩解該行業的壓力，並為近年來表現疲軟的市場注入新的動力。

根據房地產公司CBRE的預測，2025年英國及其他主要歐洲市場的房地產投資活動將增長15%。CBRE稱2025年為該行業的「關鍵年」。

CBRE英國研究主管Jennet Siebrits表示：「所有房地產資本價值均顯示出已經觸底反彈的早期跡象，預計這種勢頭將在未來一年持續增強。我們的預測顯示，各類房地產板塊的回報具有競爭力，其中高端資產的表現預計最為強勁。」

隨著辦公室入住率的提升以及返工要求的增加，歐洲辦公室市場預計將在2025年進一步復甦。

CBRE表示，租賃水平將逐漸回到歷史平均水準，相較於近年來的低迷表現，有顯著改善。然而，該領域的復甦仍具兩極化現象。根據M&G Investments於12月發布的展望報告，優質辦公室與次級資產的租金與估值將出現明顯差異。

高品質（Grade A）辦公室的供應將持續緊張且需求旺盛，而次級資產的市場興趣依然低迷。

隨著借貸成本進一步下降，分析師普遍認為2025年住宅市場將迎來更高的活躍度。

根據Rightmove的數據，2025年底前，住宅的平均掛牌價格預計將上漲4%，雖然與過去幾年的增長相比有所提升，但與長期平均值保持一致。

租金方面，由於供應限制仍然存在，預計將保持在高位。此外，歐洲作為全球財富中心的地位將助推高端房地產的價格持續上漲。

Knight Frank的報告指出，斯德哥爾摩、馬貝拉和馬德里將引領高端住宅市場，價格增長超過5%。同時，倫敦與巴黎在政治不確定性與富人政策收緊的背景下，仍將是主要的奢侈市場。

對於「床與倉」（如物流中心、學生住宿和酒店）等運營型房地產的需求仍將保持強勁。

不過，分析師警告，理解結構性趨勢（如數位化和人口變化）將成為區分市場贏家與輸家的關鍵。

投資者將密切關注幾個可能影響明年房地產市場的重要趨勢：

1. 可持續發展目標

英國與歐洲的可持續發展目標需要租戶、業主、投資者和貸款人之間的緊密合作，新建目標可能為關鍵市場帶來更多機會。

2. 人工智慧的應用

根據PwC的調查，85%的受訪者預計AI在未來5年內將對房地產各個領域產生重大影響。這些應用包括優化酒店入住率、預測租戶偏好，以及未來的物業管理與市場分析等。

展望2025年，歐洲房地產市場似乎正在迎來復甦與創新的雙重契機，而這需要整體市場持續適應新興的結構性變化與技術進步。