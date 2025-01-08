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獨／三重工地釀禍並非第一次！　傾斜屋受災戶嗆建商「沒誠意」

記者項瀚／台北報導

三重六張街建案工地釀禍，使鄰房公寓倒塌。事實上，去年2月附近也有建案出包，也是在挖地下工程時，使鄰房公寓傾斜，過了10個月，工地已階段性復工，鄰房公寓還是斜的。受災戶激動怒嗆：「大多住戶都沒與建商談成和解，因為建商沒有誠意。」

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▲▼ 三重傾斜公寓 。（圖／記者項瀚攝）

▲去年2月三重就有建案出包，也是在挖地下時使鄰房公寓傾斜（白色5層公寓）。（圖／記者項瀚攝）

近日三重六張街建案工地「莘聖沐光居」，挖地基時造成隔壁公寓坍塌倒下，引發社會關注。事實上，在該處建案車程5分鐘處，福隆路上的「玖長匯比壽」建案工地也發生類似狀況，去年2月底時造成附近公寓明顯傾斜，當時緊急疏散住戶，所幸受災公寓沒有倒下。

數隔10個月，「玖長匯比壽」旁的傾斜公寓怎麼樣了？《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，主要受災公寓目前仍呈現傾斜狀態，從後巷內來看，甚至是靠在隔壁大樓上，但目前住戶仍繼續居住。

▲▼ 三重傾斜公寓 。（圖／記者項瀚攝）

▲主要受災公寓，目前仍呈現傾斜狀態。（圖／記者項瀚攝）

記者採訪到3位住戶，他們氣憤表示：「我們這棟總共有15戶，大多住戶都沒與建商談成和解，因為建商在態度上不聞不問，和解條件也讓人無法接受，沒有誠意。」

住戶們接著說：「建商和解竟然還要附帶條件，更扯的是，賠償金要分3階段支付，第3期是等他房子蓋好，有人這樣賠的嗎？這樣叫做誠意嗎？太過分了！」

住戶們對「附帶條件」並無進一步透露，至於賠償金額？住戶們說：「這就不透露了，但對於那數字，我們也不滿意啦。」

記者聯繫玖長建設，但高層僅表示：「尊重受災戶的意見，關於和解事宜，都有請律師積極協調。」新北市工務局表示：「目前該工地已階段性復工，准許先完成地下室工程，並完成興建到1樓，後續則再將進行相關檢測作業。」

新北市建築師公會張紘聞建築師表示，建案在地下室開挖階段，是基地最不穩固的時候，因此先讓其完成1樓樓板是正確決定，如此一來可讓地下結構體形成一定支撐力，也讓鄰房更加穩固。

至於該棟傾斜的公寓，張紘聞為協助勘災人員之一。他表示，當初事發之後，樑柱結構沒有明顯系統性破壞，傾斜角度也未超過1/40，未達法定緊急撤離標準，因此讓住戶返家。不過該建物後續的相關結構安全、判斷是否還適合繼續居住、或是否該再進行什麼補強措施，待隔壁建案1樓樓板完成後，還會再有進一步檢測數據來判斷。

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關鍵字：三重工地建案傾斜倒塌地基福隆路玖長匯比壽受災戶新北市建築師公會張紘聞

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