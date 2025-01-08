獨／三重工地釀禍並非第一次！　傾斜屋受災戶嗆建商「沒誠意」

記者項瀚／台北報導

三重六張街建案工地釀禍，使鄰房公寓倒塌。事實上，去年2月附近也有建案出包，也是在挖地下工程時，使鄰房公寓傾斜，過了10個月，工地已階段性復工，鄰房公寓還是斜的。受災戶激動怒嗆：「大多住戶都沒與建商談成和解，因為建商沒有誠意。」

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▲去年2月三重就有建案出包，也是在挖地下時使鄰房公寓傾斜（白色5層公寓）。（圖／記者項瀚攝）

近日三重六張街建案工地「莘聖沐光居」，挖地基時造成隔壁公寓坍塌倒下，引發社會關注。事實上，在該處建案車程5分鐘處，福隆路上的「玖長匯比壽」建案工地也發生類似狀況，去年2月底時造成附近公寓明顯傾斜，當時緊急疏散住戶，所幸受災公寓沒有倒下。

數隔10個月，「玖長匯比壽」旁的傾斜公寓怎麼樣了？《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，主要受災公寓目前仍呈現傾斜狀態，從後巷內來看，甚至是靠在隔壁大樓上，但目前住戶仍繼續居住。





▲主要受災公寓，目前仍呈現傾斜狀態。（圖／記者項瀚攝）

記者採訪到3位住戶，他們氣憤表示：「我們這棟總共有15戶，大多住戶都沒與建商談成和解，因為建商在態度上不聞不問，和解條件也讓人無法接受，沒有誠意。」

住戶們接著說：「建商和解竟然還要附帶條件，更扯的是，賠償金要分3階段支付，第3期是等他房子蓋好，有人這樣賠的嗎？這樣叫做誠意嗎？太過分了！」

住戶們對「附帶條件」並無進一步透露，至於賠償金額？住戶們說：「這就不透露了，但對於那數字，我們也不滿意啦。」

記者聯繫玖長建設，但高層僅表示：「尊重受災戶的意見，關於和解事宜，都有請律師積極協調。」新北市工務局表示：「目前該工地已階段性復工，准許先完成地下室工程，並完成興建到1樓，後續則再將進行相關檢測作業。」

新北市建築師公會張紘聞建築師表示，建案在地下室開挖階段，是基地最不穩固的時候，因此先讓其完成1樓樓板是正確決定，如此一來可讓地下結構體形成一定支撐力，也讓鄰房更加穩固。

至於該棟傾斜的公寓，張紘聞為協助勘災人員之一。他表示，當初事發之後，樑柱結構沒有明顯系統性破壞，傾斜角度也未超過1/40，未達法定緊急撤離標準，因此讓住戶返家。不過該建物後續的相關結構安全、判斷是否還適合繼續居住、或是否該再進行什麼補強措施，待隔壁建案1樓樓板完成後，還會再有進一步檢測數據來判斷。

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