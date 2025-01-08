台南安平二期國宅海砂屋都更案核定　將啟動搬遷程序

▲安平二期國宅重建後模擬圖。（圖／台南市政府都市發展局，下同）



記者董美琪／綜合報導

台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，已順利通過都市更新審議、完成信託等程序，市府於7日核定公告發布實施，即將啟動搬遷程序，期盼能讓居民在最短時間內重新建立安全、適居的生活環境。

市長黃偉哲指出，安平二期國宅位於安平路及民權路間，由台灣省政府住宅及都市發展局（現為內政部國土管理署）於84年規劃興建共226戶之國宅社區，自103年起鑑定為海砂屋後，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。除了爭取補助外，市府還主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。

台南市政府都市發展局長徐中強說，109年社區報核事業及權利變換計畫，在更新會團隊與市府的共同努力下，完成各項審議程序，並於7日正式核定公告。後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段，重建完成後將改善住戶的居住環境，並維護保障住戶的生命財產安全與權益。

徐中強說明，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，更新前為地上5層地下1層之集合住宅，重建後預計興建5棟地上12層至20層之柱樑系統鋼筋混凝土造建築物，沿街退縮建築，提供舒適的遊逛空間。

徐中強說，安平二期都更重建後不僅能解決建物老舊、結構安全及人行動線不便等問題，並可形成全街廓綠帶、步道系統，配合適宜樹種塑造都會住宅區街道景觀，大幅改善地區環境及整體市容。