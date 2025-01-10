楊梅2大商圈房市指名度高　在地：919後「1／3屋主願降價」





▲桃園楊梅房價相對親民，指名度高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園楊梅房價相對親民，指名度高。在地房仲介紹楊梅2大購屋熱區，並分享：「919後交易量縮，每3位屋主中，大概會有1組下修開價，但他們只是少賺而已，屬於讓利，不至於平轉甚至賠售。」

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桃園市房價相對親民，吸引許多雙北客移入，而放眼桃園市各行政區，楊梅為房價相對親民的一區，房市指名度高，而隨房價走升，該區在去年已有新案站上4字頭，最高單價來到46萬元。

東森房屋楊梅新農加盟店長吳尚信介紹，楊梅區有2個火車站，分別為楊梅站、埔心站，為傳統舊市區，而房市最夯的是金山街的金山特區以及梅獅路商圈，這兩區生活機能佳，屋齡相對輕，深受年輕人喜愛。

吳尚信進一步指出，金山特區也俗稱寶佳村，有許多寶佳機構興建的社區，土地已開發飽和，區內屋齡都在10年內，成交單價落在25~28萬元間，以2~3房產品為主力，總價帶約在900~1200萬元。該區開車1~2分鐘可接上楊梅交流道，又有學區、公園，區內吃喝採買也方便，生活機能性強。

至於梅獅路商圈，吳尚信表示，過去該區有較多的空地，吸引不少大型建商購地推案，像是宜誠、皇普、君邑、櫻花等等，有加乘效果，新案價格行情較高，去年破4字頭新案就在這，預期該區未來新推案也勢必在站穩4字頭；而10年內中古大樓則站穩3字頭，但該區還有屋齡20~30年的大樓可選擇，2字頭就能入手。該區生活機能也相當不錯，擁學區資源，區內還有多家大型賣場。

▲梅獅路商圈房市交易夯。（圖／東森房屋提供）

吳尚信觀察：「919央行第七波信用管制後，買方量縮很多，待售量上升，確實產生一定賣壓，目前屋主開價已有往下修正的現象，每3組大概會有1組下修，但他們只是少賺而已，屬於讓利，不至於平轉甚至賠售，房價不可能降回1~2年前的購入價格，只是短期內價格不會再上衝。」

吳尚信舉例：「一些客戶當初每坪買22~23萬元，原本開價27萬元，但現在實價登錄是25萬元，於是將開價往下些微調降，未來只要政府沒有在打房，首購剛需客戶會再釋放出來。」

至於楊梅的買盤，吳尚信觀察，由於新竹新案房價動輒7、8字頭，相當驚人，不少園區客會選擇以時間換空間，來楊梅買房，占楊梅整體買盤約2成，不塞車的時候通勤至竹科約20分鐘，塞車尖峰期則約40分鐘，還可以接受。另外，由於楊梅周邊就業機會漸增，也有不少外來的上班人口，但最大宗的還是在地年輕首購族，現在年輕人很少三代同堂，都希望搬出來自己住，因此屋齡新穎的小坪數大樓特別夯。





▲東森房屋楊梅新農加盟店長吳尚信。（圖／東森房屋提供）

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