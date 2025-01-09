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都是新青安害的？南科人上車買房　套房包租公趕出貨

▲▼ 高雄,看屋照,簽約 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近年因新青安效應，不少南科租屋族直接上車購屋，有網友在網路論壇發問，是否南科專業包租公涼涼？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科工程師租屋需求旺，租金行情居高不下，吸引包租公進場，不過近年因新青安效應，不少南科租屋族直接上車購屋，有網友在網路論壇發問，是否南科租屋市場供需失衡，已出現不少套房拋售，專業包租公涼涼？專家表示，套房出售比例確實增加。

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原PO在PTT發文以「2025南科包租公逃跑潮」為題，指出「新青安效應造成南科租屋族紛紛跑去買房，租屋市場供需失衡，導致租屋市場供給大增，租客瞬間消失，在供給大於需求且找不到租客的情況下，專業包租公電梯套房紛紛拋售，買房想租南科當包租公的涼去啊！」

引來不少網友熱議，有網友笑稱「都零成本了 想高割離席嗎?」、「包租公也賺這麼多年了，套幾年不痛不癢。」、也有網友直言「這種租只是外地人短期需求，現在南科新人一堆都要等著調，也很難穩定。」

台南代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，南科最近的租屋市場有比較冷清，除了租客轉去購屋，也有供給增加的影響，以致拉長空租期，帶動空租率升高。

▲▼ 南科,善化,蓮潭里,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南科周邊部分早期取得的屋主，入手的房價基期低，先賺租金再傳一波近年房價起漲的價差。（圖／記者張雅雲攝）

陳雨利表示，這類包租置產客大多希望降低房地合一稅率，提高獲利值，持有期間透過收租金來降低持有成本，部分早期取得的屋主，入手的房價基期低，先賺租金再傳一波近年房價起漲的價差，雖有屋主求售，還不至於到拋售潮。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，南科周邊2房主流月租金約1.7~2萬元，3房落在2.7-3萬元，車位另加3000元，其中以2房最受園區工程師歡迎，主因科技人收入高，2房方便開伙且生活空間較大。

至於套房多為上下游產業鏈的趕工租客承租，黃睿禹指出，之前台積電來南科設3奈米廠，從2019年開始陸續趕工，創造近萬名上、下游產業鏈員工有租屋需求。

這批員工「逐台積電建廠而居」，在台積電廠房完工後已離開南科，黃睿禹說：「目前房市確實有不少改隔套的透天與電梯套房出售，與建廠期相比，待售量約增加3成。」至於一般2~3房格局供需穩定，未有明顯增加。

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關鍵字：南科租屋包租公房地合一稅新青安套房拋售住商

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