寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

▲據消息指出，寶佳集團旗下勝美建設購入洲際段679.24坪、住一之一土地，傳每坪成交價約在64萬元間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年剛開始，台中房市熱區14期重劃區就再傳土地交易，據消息指出，寶佳集團旗下勝美建設購入洲際段679.24坪、住一之一土地，傳每坪成交價約在64萬元間，在地業者表示，14期雖已無容積獎勵，但整體區域開發仍看好，此筆交易可說是相當划算、漂亮。

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經查，勝美建設購入的土地原為佑崧營建機構持有，佑崧從重劃之初陸續購入，土地平均取得成本約在每坪51萬至55萬元間，該品牌長期深耕北台中，以打造社區型別墅產品聞名，據悉，佑崧原打算持續整合至千坪以上土地再推案，在無法順利整合之下，選擇出售。

不過實際查詢，該塊土地原已申請建照，由於左右兩側中間分隔一塊抵費地，因此建照申請時以兩透天別墅社區下去規劃，不過在上次市府標售14期土地時，該塊42.7坪的土地以每坪56.3萬元標出，縫合左右2邊後，也讓整體基地更完整。

14期專售土地的房仲業者李凱曜指出：「14期雖已無容積獎勵，但整體區域開發仍受到看好，此筆交易金額6字頭可說是相當划算、漂亮，也因鄰地無法再整合，預料建商會推出14樓以內的大樓，依照勝美建設購地、推案習慣，很有可能即買即用，下半年就會推案。」

▲實際查詢，該塊土地原已申請建照，由於左右兩側中間分隔一塊抵費地，因此建照申請時以兩透天別墅社區下去規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

不過細數近期洲際段土地交易十分熱鬧，實價登錄查詢，2024年一整年土地交易有27筆，成交價從50至130萬元皆有，其中又有數筆建商大手筆交易，光達麗建設去年就購入2筆，先是7月公告5.7億購入582.8坪土地，拆算單價達97萬元，9月又豪砸11.3億元，買下洲際段1,130坪土地，每坪取得成本達110萬元，不過2筆土地使用分區皆為容積較高的商五用地。

而去年末又有大陸建設以13.4億元買進洲際段1703.48坪土地，拆算單坪土地價格落在79萬元間。土開業者分析：「目前洲際段線上推案以『大陸豐莚』最具指標，實登最高價已來到每坪80.53萬元，後續包括舜元、大毅、惠宇、泓瑞等建商都準備推案，此次勝美取得6字頭土地，確實划算。」

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