ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一進廁所就見馬桶「開滿花」　媽看傻！一票歪樓：香噴噴又華麗

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO一進廁所就傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

為了不讓廁所有太重的異味，很多人都會使用「潔廁清香凍」。近日就有一名網友才一進廁所，就見馬桶內「有好多花」，讓她浮誇形容自己快吐血。貼文曝光後，引起網友討論，「獲得了一個香噴噴又華麗的馬桶」、「金針菇會卡住」、「挺美的啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，她發現當媽媽的人，一定要有很好的脾氣，「看到差點吐血外加血壓升高！」從她貼出的圖片可見，原來是孩子擠了「潔廁清香凍」，而且一擠就是好幾個，整個馬桶「開滿了花」。看到這一幕，她也只能試圖安撫自己「我生的、我生的」。

貼文曝光後，大票網友直呼，「這藝術展現在天天使用的馬桶裡，氣質出眾」、「還蠻漂亮的，配色配得不錯」、「不好嗎？沒給你壓在鏡子或是磁磚跟地板已經很好了」、「將來是藝術總監哪！好有構圖的概念哪，媽媽生得太好啦」。

還有網友覺得原PO的孩子擠得很不錯，「這很棒，我第一次用浪費一整管，完全擠不出這麼美的」、「我沒壓過這麼完整花朵的，有人說一次2格，但我按2格就搞成彩色屎，一坨我更生氣」、「很厲害欸，我擠都失敗一整條，最後直接丟了」。

但也有網友表示，「感覺會卡屎在上面」、「彈珠台的概念」、「我已經預知到會有便便黏在香氛凍上面沖不掉了」。就有網友分享，「不是感覺而已，是真的會卡，我女兒用過，後來被我嚴厲禁止」。

關鍵字：廁所馬桶潔廁清香凍媽媽爆廢公社

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

2025年剛開始，台中房市熱區14期重劃區就再傳土地交易，據消息指出，寶佳集團旗下勝美建設購入洲際段679.24坪、住一之一土地，傳每坪成交價約在64萬元間，在地業者表示，14期雖已無容積獎勵，但整體區域開發仍看好，此筆交易可說是相當划算、漂亮。

33分鐘前

北市文山「百萬時代來臨」　在地房仲：4新案帶動補漲

北市文山新案「百萬時代」來臨，2024年一口氣出現4場預售案單價上百萬。信義房屋在地房仲表示，文山區房價長期處於被低估的狀態，去年以來陸續出現單價破百萬新案，可說是一種補漲的概念，就在地人而言，也逐漸認同這樣的價碼。

39分鐘前

一進廁所就見馬桶「開滿花」　媽看傻！一票歪樓：香噴噴又華麗

為了不讓廁所有太重的異味，很多人都會使用「潔廁清香凍」。近日就有一名網友才一進廁所，就見馬桶內「有好多花」，讓她浮誇形容自己快吐血。貼文曝光後，引起網友討論，「獲得了一個香噴噴又華麗的馬桶」、「金針菇會卡住」、「挺美的啊」。

50分鐘前

女友嗆有房才有未來　工程師「存款400萬All in」硬買！結局哭了

一名在新竹工作的工程師分享感情故事，透過同事介紹認識女友，交往後很快地就同居了，不過女友因職場壓力和比較心態，頻頻要求購置房產和車輛，去年All in存款，買了兩千多萬的中古小兩房，之後女友還不斷要求買車、出國玩，原PO提出錢不夠的困擾，女友竟嗆「你不是年薪兩百萬，幹嘛一直哭窮？」

1小時前

孩子出生「換房錯了嗎？」　人妻曝窘境：像被懲罰

央行打房重拳打亂不少人的購屋計劃。一名人妻哀怨表示，原本先生用存到的第一桶金買房，隨著孩子出生，他們萌生換房念頭，但由於兩人均非首購，貸款無寬限期、利率差，加上若先賣掉現居房子，生活上也多有不便，讓他們不禁苦惱，感嘆「生小孩換房子錯了嗎？」

1小時前

楊梅2大商圈房市指名度高　在地：919後「1／3屋主願降價」

桃園楊梅房價相對親民，指名度高。在地房仲介紹楊梅2大購屋熱區，並分享：「919後交易量縮，每3位屋主中，大概會有1組下修開價，但他們只是少賺而已，屬於讓利，不至於平轉甚至賠售。」

2小時前

對保完4個月「等不到交屋」火大　一票不挺！專家點頭：沒欺騙

原本很期待交屋，卻遲遲等不到下文！一名屋主表示，付款表上註明113年7、8月交屋，可對保完都4個月了，似乎使照都沒下來，也不知道過年前能不能驗屋。他再看了合約書，發現完工日壓114年7月初，直嘆根本是買方吃虧。對此，信義房屋專家表示，畢竟合約時間還沒到，並沒有欺騙一說。

3小時前

【廣編】桃園核心小檜溪　亞昕壓軸之作「亞昕森丰」正式動工邁向天際

亞昕集團領先看好小檜溪的獨特環境優勢，成為此區裡唯一、以城中城概念開發的指標品牌！而承接「向陽」、「一見」等好評作品之後，推出第三期壓軸之作「亞昕森丰」，於1月9日盛大開工，在董事長姚政岳的帶領祭拜下，祈求施工順利、工程安全，同時宣告美好亞昕城的積極成型。

4小時前

中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

台中捷運綠線通車運量節節高升，但各站日運量中「九張犁站」的進出人口為全國最低的捷運站，從2位數至今也僅百人進出，連台中人傻眼，但隨著附近「九德區段徵收」正式開工，業者看好評估是下一棒重劃區的明日之星。

4小時前

北市將迎13.9萬坪商辦供給　商仲：房東壓力加重

今、明2年台北市將出現合計約13.9萬坪新商辦供給，商仲業者認為，北市商辦整體空置率將續升至7.4%，在市場空置壓力加重的情況下，全年優質商辦平均租金成長率恐低於1%，房東壓力漸升。

5小時前

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

誰會去投幣式洗衣店？　網點名1..

永和「排隊瘋搶豪宅」實登曝　前..

都是新青安害的？南科人上車買房..

買房簽約後貸款出包！違約女遭求..

台中造鎮豪宅連續2筆2字頭成交..

豪宅秘書工作曝！她想應徵「過來..

房子想留給小女兒...卻卡在特..

女友嗆有房才有未來　工程師Al..

小琉球「海景素地」開價近2億！..

「老佛爺廣場」開幕　忠泰宣布深..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳機構再進軍14期　拿下同業..

北市文山「百萬時代來臨」　在地..

一進廁所就見馬桶「開滿花」　媽..

女友嗆有房才有未來　工程師Al..

孩子出生「換房錯了嗎？」　人妻..

楊梅2大商圈房市指名度高　在地..

對保完4個月「等不到交屋」火大..

桃園小檜溪亞昕壓軸之作　「亞昕..

中捷運量最低站「日進出僅百人」..

北市將迎13.9萬坪商辦供給　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366