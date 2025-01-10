一進廁所就見馬桶「開滿花」　媽看傻！一票歪樓：香噴噴又華麗

▲原PO一進廁所就傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

為了不讓廁所有太重的異味，很多人都會使用「潔廁清香凍」。近日就有一名網友才一進廁所，就見馬桶內「有好多花」，讓她浮誇形容自己快吐血。貼文曝光後，引起網友討論，「獲得了一個香噴噴又華麗的馬桶」、「金針菇會卡住」、「挺美的啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，她發現當媽媽的人，一定要有很好的脾氣，「看到差點吐血外加血壓升高！」從她貼出的圖片可見，原來是孩子擠了「潔廁清香凍」，而且一擠就是好幾個，整個馬桶「開滿了花」。看到這一幕，她也只能試圖安撫自己「我生的、我生的」。

貼文曝光後，大票網友直呼，「這藝術展現在天天使用的馬桶裡，氣質出眾」、「還蠻漂亮的，配色配得不錯」、「不好嗎？沒給你壓在鏡子或是磁磚跟地板已經很好了」、「將來是藝術總監哪！好有構圖的概念哪，媽媽生得太好啦」。

還有網友覺得原PO的孩子擠得很不錯，「這很棒，我第一次用浪費一整管，完全擠不出這麼美的」、「我沒壓過這麼完整花朵的，有人說一次2格，但我按2格就搞成彩色屎，一坨我更生氣」、「很厲害欸，我擠都失敗一整條，最後直接丟了」。

但也有網友表示，「感覺會卡屎在上面」、「彈珠台的概念」、「我已經預知到會有便便黏在香氛凍上面沖不掉了」。就有網友分享，「不是感覺而已，是真的會卡，我女兒用過，後來被我嚴厲禁止」。