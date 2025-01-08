高雄連3月大樓開工量萎縮　建商公會：2025持續保守

▲去年央行9月祭出信用管制後，掀起一波金龍風暴，根據公會統計，高雄連續3個月出現大樓申報開工量衰退。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年央行9月祭出信用管制後，掀起一波金龍風暴，根據公會統計，高雄連續3個月出現大樓申報開工量衰退，與去年同期相比，去年11月最高出現57.9%的衰退，專家表示，小宅仍是去年開工主流產品，2025年也將持續建商緩開工的氛圍。

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根據高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會統計，2024年8月高雄申報開工量與去年同期仍呈現1.79倍的爆炸性成長，不料9月19日央行宣布第七波信用管制後，建商申報開工量連續3個月都出現衰退，11月開工量衰退高達57.99%。

而推案主流，2024年全年開工案仍以小宅為主，2024年的高雄大樓總開工數為145案，共1萬4782戶，其中，2房產品6112戶、3房產品6697戶為大宗，2房和3房產品占整體產品的比例，高達86.65%。

高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，以目前房市景氣來看，今年房市不論是建商、民眾都會偏保守，因為限貸令後，民眾購屋擔心借不到錢，貸款不足，買預售案也怕之後交屋時被斷金流，建商也怕土建融出問題，乾脆都保守以對，建商減量經營，民眾繼續觀望。

月份 開工量增減率 總銷金額 總銷與去年同期相比 2024/8 179.95% 327億9200萬 305.48% 2024/9 75.87% 145億6224萬 0.11% 2024/10 -11% 180億9340萬 -6.18% 2024/11 -57.99% 136億7599萬 -55.75% 2024/12 -44.88% 213億3700萬 -31.54%

▲高雄市8~12月大樓申報開工量變化。資料來源：高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會。（ETtoday製表）

大高雄不動產開發商業同業公會召集人蔡紹豪分析，為避免建商囤地、養地，也限制購地貸款成數，央行2022年就公告建商購地18個月內必須動工，否則金融機構將逐步收回貸款，蔡紹豪說：「若不是有18個月限期開工的壓力，開工量會更少。」

蔡紹豪分析，土地雖是建商的原物料，但因政策因素，因此在貸款難情況下，加上高雄聯開案齊發，還有不少社會住宅同時開工，此一減量經營的步調，在2025年仍將持續。

開工量明顯降低，是否對房價有影響？陸炤廷指出，土地、營建成本持續上漲，新案降價空間相當有限，若是之前完工、舊成本的新成屋案，預估中小型建商若有金流壓力，較有讓利空間，幅度約在1~2成左右。

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