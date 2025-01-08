15萬粉「啦啦隊女神」也喊買不起房！苦笑：沒存到500萬不敢

▲奶昔有「富邦IU」的封號。（圖／翻攝自IG／milkshake_0622）

記者鄺郁庭／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔（洪采鈺）外型甜美，被粉絲封為「富邦IU」，在IG上有15.1萬人追蹤。不過，即使有著高人氣，曾推出個人單曲，她卻透露自己買不起房，今（8）日在Threads說，朋友看到她的月租金，都覺得不如買房，令她不禁直呼，「我也想啊！但我還存不到頭期款啊！」

奶昔今日在Threads表示，每次朋友問她住的地方租金多少，她說出來之後，對方都會說「妳一個月花這麼多錢租房子，妳還不如買房！」她聽聞後都忍不住直呼，「我都說…我也想啊！！！！但我還存不到頭期款啊！我沒存到500萬我不敢買房欸！」只能繼續努力工作賺錢。

她還在文中貼出AI給她的建議，「在台北市購買符合您需求的房屋，建議準備至少450萬至650萬新台幣的存款；在新北市，建議準備至少200萬至350萬新台幣的存款。」

另外，啦啦隊女神林襄去年底晉升有殼族，入行進入第4年的她，花了1800萬元在新北買新房，預計3年後交屋。她透露，如果還要再裝潢，到時候花費可能會破2千萬，「蓋好後應該會常常待在家裡，希望大家多找我代言，畢竟要繳貸款，面積是32坪含車位。」