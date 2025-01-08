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中路站、國二雙線交會　超級黑馬「德億億邸II」補漲啟動

▲▼桃園,中路,國二,德億億邸II,台鐵,房產,德億建築。（圖／海悅提供）

▲國道2號南桃園交流道空拍圖。（圖／海悅國際提供）

房產中心／綜合報導

近年桃園市以優越的社會福利、與時俱進的建設，透過國道、軌道吸納許多雙北市外溢人口，然而一座城市的進化演變與政府公共建設息息相關，受益於鐵路地下化，如今桃園開發核心正在逐步轉向台鐵地下化，眼見青埔奔上7字頭、中路特區邁向6字頭，台鐵中路站位居桃園、內壢、八德軸心，國道二號、台鐵軌道奔馳，又有桃園第一學府武陵高中為鄰，亦為成熟市心，未來開發前景潛力無窮，被專家視為下一波起漲最有支撐力道之站點，將成為助攻自住客回流市中心最大利基。

看準軌道經濟掀起房市新契機，德億建築事業繼第一期「億邸」圓滿完銷，深獲客戶高度好評，以「秉持初心打造最好的家」將於2025年第一季推出二期新案「德億億邸II」，1500坪雙基地構築比擬重劃區磅礡街廓，擘劃質感凌空地標，而全案比鄰台鐵─中路車站，一站直抵三大車站之首、三鐵共構的桃園車站，一線銜接機場捷運、捷運綠線，以及已核定的綠線延伸線、捷運棕線四大捷運路網，加上國道二號沿線竄起的購屋熱潮，桃園都會區最核心的生活路網一旦成形，這股推升地價的力量將為桃園、八德、內壢房市注入前所未見的超強動能。

▲▼桃園,中路,國二,德億億邸II,台鐵,房產,德億建築。（圖／海悅提供）

▲中路車站模擬圖。（圖／桃園市政府提供）

中路車站為桃園鐵路地下化最重要站點之一，該工程為桃園都市計劃之百年建設，工程進度持續推動，不僅為桃園的交通轉型、城市改頭換面，長達16.7公里的路廊騰空，將打造台灣版的香榭大道，繁華商業、盎然綠意相互輝映，沿線大型集團廠房、既有老舊車站將趁勢翻轉，新增的五大站點則以「中路車站」最具指標，市府將投注163.6億打造地下二層車站，完工後將可縫合鐵路二側，並將周邊土地做有效活化，「德億億邸II」比鄰「中路車站」，周邊亦有龍安商圈、愛買商圈，加上中路特區房價來到相對高點，讓不少重視CP值的自住買盤趁勢回歸市心地段遷居於此。

「德億億邸II」正處桃園市第一環蛋黃區，公共工程、建設利多將開發商及購屋族目光拉回市中心，而該案基地搶佔中華路、國道二號交匯精華地段，同時擁有武陵愛買商圈紅利，而台鐵地下化對於桃園來說，更是千載難逢轉型機會，採自住主流格局規劃，符合青年首購最青睞的輕總價門檻，其抗跌性與保值特質，勢必將成為下一波房市回升後之主力。

詳細資訊：https://bit.ly/3C2IirB

▲▼桃園,中路,國二,德億億邸II,台鐵,房產,德億建築。（圖／海悅提供）

▲愛買桃園店。（圖／海悅國際提供）

關鍵字：桃園中路國道德億億邸II台鐵房產德億建築

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