抗爭8年！鳳山車站釘子戶妥協要搬了　週邊道路今年中順利打通

▲抗爭8年！鳳山車站釘子戶妥協要搬了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山車站位於85期市地重劃區，市府2016年11月15日公告重劃計畫書，雖重劃工程2019年完工，但車站南側大門前15米寬計畫道路曹謹路，因一位住戶反對參與重劃，遲未開闢，影響周邊交通甚鉅。經陳其邁市長指示以最大誠意溝通，市府終成功勸說該反對住戶近日搬遷至安置宅，化解近8年僵局。

高市府地政局表示，重劃工程近日重啟施工，預估今年中打通曹謹路，健全車站周邊交通。 鐵路地下化鳳山車站107年10月14日啟用營運後，交通部鐵道局另興建「空中鳳城」複合型車站大樓並辦理招商，站區全面鐵路地下化後，打通曹公路銜接文衡路，縫合被切裂的城市空間。

▲▼抗爭8年！鳳山車站釘子戶妥協要搬了，週邊道路今年中完成打通。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而反對住戶位於車站南側計畫道路曹謹路中央，除造成道路無法開闢，乘客接送區也無法闢建，居民出入車站不便，還衍生人車爭道等安全問題。

地政局表示，自2017年到去年下半年，該反對住戶就都市計畫內容、重劃計畫書公告、土地分配及地上物拆遷補償等行政處分，與政府爭訟多年，市府與反對住戶持續溝通，去年7月陳其邁市長也指派陳盈秀副秘書長率地政局拜會當事人，在合法合理範圍內保障住戶居住權，提供安置期間生活扶助。

陳盈秀率地政局團隊多次拜會反對住戶，用耐心、愛心、同理心，遵循陳市長指示「用誠意換人家同意」方針，終使反對住戶態度軟化，同意市府安置及搬遷方案，於今年1月搬出。

▲女屋主感謝市府協助隆重將祖先及神明移駕。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於圓滿化解爭議，該住戶女屋主也在1月6日晚間貼文表示，「全家於今年1月1日搬遷到市府安排建國新城安置宅居住，今1月6日市府也很隆重的將我家神明及祖先由師傅移駕禮成，感謝市府同仁幫忙協助」，也感謝過去幾年來，所有關懷陳家的朋友們。

地政局表示，感謝住戶同意搬遷，共同成就公共利益，而鳳山車站南側道路可望於今年年中順利打通，完善站區環狀道路系統，健全周遭交通並繁榮地方發展，再現鳳山新風華。