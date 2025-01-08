「南科進市中心」首站　總銷150億元登史上最大案

▲台南南科效應驚人，北區被視為「南科進市中心」的第一站，房市愈來愈受科技人歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南南科效應驚人，北區被視為「南科進市中心」的第一站，房市愈來愈受科技人歡迎，吸引不少建商包括欣巴巴、國泰、和通建設等搶進，今年首度有新案總銷達150億元，創北區單一個案最高總銷金額。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

從北而南連結嘉義、高雄、橋頭、楠梓等科學園區，2023年產值高達1兆5855億元，首度超越竹科產值，成為國內科學園區的龍頭。

創意家行銷副董事長朱良能指出，南科效應預告台南房市進入第二波白熱化的飛躍期，受惠北外環快速道路即將完工，北區堪稱南科進入台南市區的第一站，吸引不少科技人到北區購屋。

張宏圖表示，北區屬於台南市中心生活圈，且低密度、高綠覆率，早年就是台南的富人聚落，近期由南山人壽興建南山廣場，1~5樓將由新光三越進駐，預期新光三越開幕後，商圈發展將更蓬勃。

▲「欣府城3期」位於和緯路，總銷達150億元，預計520檔期公開，為北區有史以來最高總銷單一案。（圖／記者張雅雲攝）

創意家行銷副總李政昌分析，北區目前新案不多，銷售中新案成交價落在45萬元上下，不少指標建商看好區域發展積極卡位，多分布在花園夜市周邊。包括「欣府城3期」位於和緯路，總銷達150億元，預計520檔期公開，外界預估開價落在60~65萬元，創區域新高。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南房市以往因為房價基期低，總銷金額難破百億元，「欣府城3期」總銷150億元，一舉躍升北區有史以來最大案。

而北區未來還有國泰建設、和通建設將推案，根據實登，2024年北區預售均價為41.3萬元，區域成交價最高達55.5萬元，佘光宗說：「北區與鄰近的東區相互拉抬，未來新案開價坐5望6，與東區房價愈來愈近。」



《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣