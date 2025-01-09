比買車還便宜！　六合夜市微型商辦總價僅38萬元

記者張雅雲／高雄報導

微型商辦崛起，總價38萬元的商辦，價格不到1輛國產車，但有人敢買嗎？售屋網站近期出現商辦物件，就在六合夜市附近，生活機能相當便利，附近是捷運美麗島站。專家指出，整棟商辦屬荒廢狀態，沒水沒電，才會如此廉價。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

▲微型商辦崛起，總價38萬元的商辦，價格不到1輛國產車，但有人敢買嗎？（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於高雄前金區六合二路「高感度城市商場」，該棟大樓為地上13樓，屋齡33年，總戶數301戶，坪數約為3~6坪，可做為套房、微型商辦使用。

▲六合路屬於市中心精華區段，沿線商家林立，附近就是六合夜市。（圖／記者張雅雲攝）

目前銷售中物件有2件，分別位於中、低樓層，根據售屋網站銷售資訊，坪數約為3.9坪，土地使用分區為商四用地，可住商兩用，強調適合營業登記或出租登記，且每坪可租一個營業登記，租金1000元，具租金效益，不過目前整棟屬荒廢狀態、沒水沒電，開價均為38萬元，換算單價約為9.7萬元。

根據實登，該大樓最近的交易紀錄為2023年，共有3件，總價落在14~20萬元，單價介於3.6~3.8萬元，相較周邊的大樓行情，出現極大價差。

▲大樓正對建國國小校園，具危老、都更效益。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋站前加盟店東陳揚智表示，該大樓位於六合路，屬於市中心精華區段，沿線商家林立，生活機能非常發達，步行約3~5分鐘可到六合夜市，正對建國國小校園，附近也有捷運美麗島站，周邊公園、商圈應有盡有。該大樓目前只有1樓店面營業，2樓以上很早就是荒廢狀態，因此交易量也不多。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，30~40年前六合路、七賢路、八德路商業行為非常發達，早期八德路還有藍寶石歌廳，六合夜市也相當熱鬧，不少建商規劃套房產品，方便屋主出租，或讓自住客降低門檻好入手。

高感度城市商場小檔案 位置 六合路 屋齡 33年 坪數 3~6坪 2023年成交價 14~20萬 銷售中物件開價 38萬

▲高感度城市商場小檔案。（ETtoday製表）

該區為早期發展的成熟商圈，區內大樓屋齡偏高，若屋況經屋主重新整理，單坪約20萬元上下，若未整理約10萬元左右。

陳揚智提醒，物件雖然低總價，但荒廢已久不能居住使用，只能營業登記收租，以月租金1000元換算，投報率也有3%，此外，因基地達256.21坪，且為商4用地，容積率高，具都更、危老效益，也有機會吸引投資人低價卡位未來改建商機。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣